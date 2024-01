Benjamin Peitsaro är ljusglimten i Dickens mörker – skyttekungen suktar efter större ansvar i landslaget: ”En dröm att få leda Finland”

Ålder: 20 år

Smeknamn: Benkko

Spelposition: Vänsterback

Moderförening: Kyrkslätt IF

Förebild: Mikkel Hansen

Störst hjälp under karriären: Tomas Ekman

Jobbigaste motståndaren: Nico Rönnberg

Näst bästa gren: Ishockey

Jobb: Gör bokningar för ett försäkringsbolag

Favoritfilm: Wolf of Wall Street