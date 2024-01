Joel Armia segerskytt då Montreal slog Colorado – perfekt match av Ukko-Pekka Luukkonen i Buffalos mål

Joel Armia avgjorde matchen mellan Montreal Canadiens och Colorado Avalanche med ett verkligt viljemål under slutet av tredje perioden. Armias backhandskott från närhåll gav Montreal en 4–3-seger.

Målet som var Armias sjunde för säsongen betydde samtidigt att Montreal bröt sin tre matcher långa förlustsvit i ligan.

– Jag tror att han har roligt. Han ler och spelar riktigt bra hockey just nu, och det vi vill ha för ”Army” är just den jämnheten. Vi får det just nu och jag hoppas att det fortsätter, sa Montreal-tränaren Martin St. Louis på NHL:s webbplats.

Mikko Rantanen som är säsongens bästa finländska poängplockare i NHL noterades för 0+1 i förlorande Colorado.

Förlängningsförlust för Florida Panthers

Florida Panthers Niko Mikkola gjorde ett snyggt förarbete till sitt lags 2–0-mål i numerärt underläge mot Anaheim Ducks i NHL-ishockeyn. Mikkola är inte känd som den mest skickliga playmakern, men nu åkte han genom hela planen och gav sedan en utmärkt passning till Sam Reinhart framför målet.

Florida förlorade ändå mot Anaheim i förlängningen med 4–5. Alex Killorn gjorde det avgörande målet vid 60:48.

Aleksander Barkov assisterade till Floridas tredje mål. Det var hans 46:e poäng för säsongen (11+35).

Luukkonen höll nollan mot San Jose

Buffalo Sabres målvakt Ukko-Pekka Luukkonen stoppade samtliga 28 skott från San Jose och säkrade sitt lag en 3–0-hemmaseger. Luukkonen höll nollan för andra gången under säsongen.

Kaapo Kähkönen noterades för 32 räddningar i förlustmatchen i San Joses mål. Förlusten var den 14:e på de 15 senaste matcherna för ligans bottenlag San Jose.

Pittsburgh Penguins tog en 3–0-seger över Seattle Kraken, och bröt samtidigt Krakens nio matcher långa segersvit. Tristan Jarry höll nollan för femte gången under säsongen, och veteranen Sidney Crosby noterades för två mål.

NHL-resultat, måndag:

St Louis – Philadelphia 2–4

Kasperi Kapanen STL 0+0, 0, 15.47

Rasmus Ristolainen PHI 0+0, +1, 16.12

Montreal – Colorado 4–3

Jesse Ylönen MTL 0+0, 0, 4.26

Joel Armia MTL 1+0, +1, 19.49

Mikko Rantanen COL 0+1, +1, 29.18

Joel Kiviranta COL 0+0, 0, 11.02

Minnesota – NY Islanders 5–0

Vegas – Nashville 4–1

Juuse Saros NSH 25/28 räddningar 56.52

Juuso Pärssinen NSH 0+0, 0, 13.01

Carolina – Los Angeles 2–5

Antti Raanta CAR 20/24 räddningar 45.20

Jesperi Kotkaniemi CAR 0+0, -2, 12.33

Teuvo Teräväinen CAR 0+0, 0, 17.52

Sebastian Aho CAR 0+0, -1, 22.19

Columbus – Vancouver 4–3 efter straffar

Boston – New Jersey 3–0

Erik Haula NJD 0+0, -2, 17.58

Florida – Anaheim 4–5 efter förlängning

Eetu Luostarinen FLA 0+0, -1, 15.07

Anton Lundell FLA 0+0, +1, 14.05

Niko Mikkola FLA 0+1, +1, 21.25

Aleksander Barkov FLA 0+1, -1, 17.13

Urho Vaakanainen ANA 0+0, 0, 14.42

Pittsburgh – Seattle 3–0

Valtteri Puustinen PIT 0+0, 0, 9.41

Eeli Tolvanen SEA 0+0, -2, 14.42

Buffalo – San Jose 3–0

Ukko-Pekka Luukkonen BUF 28/28 räddningar 59.50

Henri Jokiharju BUF 0+0, 0, 19.43

Mikael Granlund SJS 0+0, -2, 18.37

Kaapo Kähkönen SJS 32/34 räddningar 59.32