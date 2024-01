Finlandssvenska Emilia om att vara med i svenska Love is Blind: ”Jag har alltid vågat visa vem jag är”

Vinterns största snackis i Sverige blir sannolikt Love is Blind. Ekenäsbördiga Emilia Holmqvist deltar i vad som är en av världens mest omtyckta realityserier.

Det blev Netflix som ställde till med årets första tv-succé i Sverige, då en svensk upplaga av realityserien Love is Blind hade premiär i fredags. Då släpptes fyra avsnitt och idag, en vecka senare, har ytterligare fyra avsnitt släppts.

Nästa vecka kommer sedan två avsnitt till, och en fjärde release väntar ännu på premiärdatum.

Love is Blind är ett framgångskoncept som fått fem säsonger i USA, tre i Brasilien och en i Japan. En brittisk, en argentinsk och en tysk version är på väg, och nu har Sverige alltså också en egen version.

Bildtext Spoiler: Emilia och Lucas faller för varandra i början av Love is Blind: Sverige. Men hur går det för dem? Bild: Netflix Reality-tv-deltagare,reality-tv,Reality television dating,Love Is Blind,Love is Blind: Sverige

En av deltagarna är Emilia Holmqvist, Stockholmsbo som vuxit upp i Ekenäs i Västnyland.

– Jag fick ju se de första fyra avsnitten samtidigt som alla andra. Så jag satt ju bänkad direkt klockan nio på morgonen i fredags och bara, shit, nu händer det, oh my god! säger Holmqvist, som flyttade till Sverige 2015 då hon fick jobb i huvudstaden.

– När man väl började titta på det så skrek man av iver. Det var mycket tårar och skratt, och det var väldigt obehagligt till en början.

Så här funkar Love is Blind Öppna Netflixserien Love is Blind: Sverige samlar ett trettiotal deltagare mellan 27 och 43 år, vilket genast skiljer serien från de främsta konkurrenterna där medelåldern oftast är märkbart lägre. I serien ska deltagarna dejta runt och försöka hitta en person att förlova sig med. Det slutgiltiga målet är att gifta sig. Haken är att man inte får se den man dejtar. En tunn vägg skiljer personerna åt under de inledande träffarna, och tanken är att relationerna ska byggas på emotionella och intellektuella grunder. Då ett par bestämmer sig för att förlova sig får de träffa varandra. Därefter träffar de varandras familjer och vänner medan de förbereder bröllopet. Den dramatiska finalen är själva vigselceremonin, där tittaren med spänning väntar för att se om paret faktiskt gifter sig. Det amerikanska originalet Love is Blind hade premiär i februari 2020. Framgångarna kan delvis förklaras av coronapandemin, som började strax därefter. Serien har nominerats till tre Primetime Creative Arts Emmy Awards (en lillasyster till de riktiga Emmys) och två People's Choice Awards.

Det obehagliga ligger i något vem som helst kan känna igen sig i.

– Många av oss tycker ju inte om att se sig själv på video, för att inte då tala om på tv. Så det var ju lite obehagligt, men ganska snabbt vande jag mig, säger Holmqvist.

– Sedan blir man påmind om och får uppleva alla känslorna som man kände där och då på nytt. Det var en helt otrolig känsla.

”Känslor är det bästa man har”

Love is Blind fokuserar på känslor. Premissen är att det ytliga inte ska vara en faktor, och att djupa samtal och känslomässiga relationer ska stå i centrum.

Redan i första avsnitten fick Holmqvist fälla tårar av glädje och förtjusning.

Jag tycker känslor är det bästa man har och man behöver visa dem. Så jag tänkte att det är okej, och jag hoppas jag kan inspirera människor till att våga vara sårbara. Emilia Holmqvist

Hur känns det att exponera sig själv känslomässigt, något som redan kan vara svårt utan att det spelas in av kameror?

– Det var ju något jag funderade på innan. Ska jag sitta och öppna upp mig själv inför hela världen, visa vem jag är, när jag fulgråter och så vidare.

– Jag kände mig ändå trygg i det för jag har nära till mina känslor, jag är en öppen person som alltid vågat visa vem jag är. Jag tycker känslor är det bästa man har och man behöver visa dem. Så jag tänkte att det är okej, och jag hoppas jag kan inspirera människor till att våga vara sårbara.

Bildtext Hur det går för Emilia och Lucas i Love is Blind får man veta genom att titta på serien på Netflix. Men vi kan säga som så att det inte enbart blir en dans på rosor. Bild: Netflix Love Is Blind: Sweden

Emilia Holmqvist beslutade sig för att söka till programmet efter ett år av besvikelser på dejtingmarknaden.

– Under 2022 dejtade jag en amerikan, och när det tog slut dejtade jag väldigt intensivt igen. En dag kom jag hem efter en ganska dålig dejt och tänkte att ”herregud, jag är så trött på det här, när ska det kännas bra?”

I den stunden skickade Holmqvist spontant in en ansökan till ett dejtingprogram. Att det var just Love is Blind avslöjades först senare, trots att hon hade sina aningar redan innan.

– Jag tänkte att jag inte har något att förlora på det. Dags att testa på något nytt, och det här kanske är ett sätt att hitta en person som är lika redo som mig att hitta en seriös relation.

Pros and cons: inga mobiler i Love is Blind

Resultatet blev en upplevelse som Holmqvist nästan uteslutande har goda saker att säga om.

Det finns förstås mycket hemlighetsmakeri kring serien för att undvika spoilers, men en sak hon kan säga är att stämningen bland deltagarna var god och vänskaplig.

Under inspelningarna avskärmades deltagarna från omvärlden, och fick bland annat inte använda telefoner.

Jag har otroliga vänner som har hejat på mig och varit väldigt förstående. Emilia Holmqvist

– Det var lite tråkigt att bli så isolerad från sina andra vänner. Det kanske var det enda negativa, att jag var lite inne i min bubbla och man blir kanske lite mera självupptagen än normalt.

– Det krävde förståelse och tålamod från mina vänner. Men jag har otroliga vänner som har hejat på mig och varit väldigt förstående från dag ett.

Men finns det något värde i att inte fastna i sin telefon då man ska hitta en livskamrat?

– Alltså vet du, det var så otroligt skönt att vara utan sin telefon. Jag ville knappt ha den tillbaka då vi fick dem av Jessica (Almenäs, programledaren red.anm.).

– Jag önskar bara att jag hade hållit mig då vi fick dem tillbaka men tyvärr faller man lätt in i gamla mönster, säger Holmqvist och skrattar.

Kritiserad publikfavorit

Love is Blind har varit en global publiksuccé på Netflix som enligt vissa har revolutionerat reality-tv och dejtingserier. Men serien har också fått kritik.

Bland annat har serien kritiserats för att, precis som alla andra realityserier, klippa och redigera för att skapa artificiella scener och händelser som i verkligheten såg annorlunda ut. Produktionen har anklagats för att använda ogenomskinliga glas för att man inte ska se när de olika klippen kommer huller om buller i programmet.

En annan kritik har varit att den målar upp en bild av singlar som misslyckade, och äktenskapet som det mest åtråvärda målet i livet. I Sverige och Norden har många frågat sig om äktenskap verkligen är en så viktig sak att folk är beredda att fria efter att ha känt en person i bara några dagar.

I våras sade docenten i sociologi Anu Katainen till Helsingin Sanomat att serien gör narr av människorelationer.

Katainen sade då att seriens största, etiska problem är att deltagarna riskerar att hamna i genuint förkrossande situationer. Trots det uttalade emotionella fokuset tycker Katainen också att utseende verkar vara viktigare då deltagare väljs med än den emotionella beredskapen.

Men om såväl deltagare som publiken älskar ett program – Love is Blind: Sverige har den här veckan gått upp på Netflix globala topp-10 – då har programmet gjort åtminstone något rätt.