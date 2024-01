Grönroos Garage bjuder på ny rock från världen och Svenskfinland – känner du Lasse, mannen bakom podden? Gör vårt quiz!

Grönroos Garage är podden för vänner av rock, metal, punk och glamrock. Vi tog ett snack med musikredaktör Lasse Grönroos kring Garaget, som nu börjar bjuda på mera ny musik.

Den finlandssvenska rocken har en säkrad plats

Grönroos Garage kommer jämfört med tidigare att bjuda på ännu mera aktuella rocknyheter. Det blir mycket prat kring aktuella gig och händelser inom rock- och punkvärlden.

Om Grönroos Garage skulle vara en festival skulle det vara en hybrid av Rockfest, Tuska och Provinssirock med en stänk av Flow och Sideways och Monsters of Rock år 1984. Lasse Grönroos

– Om Grönroos Garage skulle vara en festival skulle den vara en hybrid av Rockfest, Tuska och Provinssirock med ett stänk av Flow och Sideways och Monsters of Rock år 1984. Lite som Roskilde i Danmark var förut. Tänk dig Måneskin och Turbonegro på öl med Deep Purple och sen kommer Lzzy Hale med en bricka shots åt alla.

Lasse Grönroos lyfter också upp finlandssvenska rockband i garaget. Det finns mycket av dem och de är bra, konstaterar han.

– Var annanstans får du höra till exempel Craneium, Atomic Annie, Eld, Sven Tuba och Fiskmåsarna, Sofia Zida, Sgt. Slime, Lords of Chernobyl, Pro Widow, I, Captain, Cim Dahlle, Marco Luponero eller Rötgut?

Bildtext "Tänk dig Måneskin och Turbonegro på öl med Deep Purple och sen kommer Lzzy Hale med en bricka shots åt alla". Så beskriver Lasse Grönroos rockpodden Grönroos Garage. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

Lasse Grönroos har en lång historia inom rock- och punkvärlden i Finland. Vissa kommer ihåg honom som en av redaktörerna i hårdrocksprogrammet Metallväktarna, som han gjorde tillsammans med numera vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund. Han är också en aktiv musiker och sjunger i punkbanden The Dogshit Boys ochTraschcan Dance.

Hårdrocken, men också bra popmusik, har alltid varit en del av Grönroos liv.

– Jag minns när jag när jag som tonåring såg Iggy Pop sjunga The Passenger på tv. Jag hade ingen aning om vem det var eller vad punk är för någonting men Iggys karisma var elektrisk och spännande. Det lämnade djupa spår, på samma sätt som då jag hörde de klassiska hårdrockslåtarna för första gången i skolan: Twisted Sister, Kiss, Iron Maiden, Ozzy och hela det köret.

Ända sedan Lasse började digga musik har han också älskat bra popmusik.

– Jag lyssnar gärna hemma och i bilen på Björk, Miley Cyrus, Molly Sandén, synthwave, Madonna, The Cure, Pet Shop Boys och Harry Styles. Många av mina rockfavoriter har bra popsensibilitet, till exempel älskar jag Kiss discoera 1979-1980. Och många poplåtar jag diggat har en skvätt rock i sig, till exempel Michael Jacksons Billie Jean eller Give in to Me.

Det är fredag kväll, du är hemma med familjen, pasta bolognesen puttrar på spisen. Vilken musik spelar hemma hos er just då?

— Mycket sannolikt Neil Youngs skiva Toast eller Fleetwood Macs Rumours. Eftersom det är fredag kan jag sedan efter maten lägga på The Struts senaste album.

Under våren kommer Lasse Grönroos också att publicera en webbserie med karaktärstest där du kan ta reda på till exempel vilken emo-stjärna eller vilken Riot Grrl du är. Kontakta Lasse Grönroos med artist- och låttips, ris och ros och allmän feedback på adressen lasse.gronroos@yle.fi.