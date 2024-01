Full ruljangs på loppisar i Östnyland: ”Allt går åt bara priset är rätt”

Försäljare tjänar allt från 40 till 1 000 euro på en vecka. Januari är ändå en lite lugnare månad jämfört med resten av året.

På second hand-butiken Goodwill i Kungsporten i Borgå sorterar Sofie Backlund saker i högar. Kläder som har smutsig krage eller små hål bir lump och fina, rena skjortor, skor och leksaker ska till bakre rummet. Där får de en prislapp på sig och sen kommer de ut i butiken.

– Bäst går kläder och de hårda sakerna åt. Det kan vara allt från udda glas och skålar till leksaker och prydnadsföremål.

Affären får massor med kärl och elektronik i donation. Men den största gruppen varor som kommer in är kläder och textilier.

Sofie Backlund är butikschef och hennes favoritavdelning är just kläderna. De ordnas enligt färg och storlek så det ska vara lätt för kunden att hitta rätt.

De kläder som inte säljs på en månad hamnar i Texit-lådan. Där får kunden fylla en korg med textilier för bara 2 euro.

Hela och rena möbler säljer bra på loppis. En möbel som dock inte längre går åt är cd-hyllan, berättar Sofie Backlund på Goodwill.

Goodwill skiljer sig från en del andra loppisar i och med att realisationsvinsten går till att sysselsätta och utbilda människor som kan behöva hjälp med att hitta jobb.

– Vi är en second hand-butik som hör under Sotek-stiftelsen. Vi samarbetar med arbetslöshetsbyrån och socialen för att hjälpa bland annat långtidsarbetslösa komma in i arbetslivet igen. Folk kommer på rehabiliterande arbete, arbetsprövning och lönesubventionerat arbete. Vi har också studerande och civiltjänstgörare hos oss.

I butiken får arbetstagarna arbetserfarenhet, lära sig jobbrutiner och en del behöver också vänja sig vid att jobba regelbundet varje dag.

Stor loppis i Borgå drar kunder året om

Tessa Nevalainen svarar i telefon på Jussin jättikirppis som finns i Östermalm i Borgå.

– Borden är fulla och vi har sålt helt normalt i januari.

Självbetjäningsloppiset har cirka 200 försäljningsplatser till uthyrning. På sin webbsida kallar de sig Borgås största loppis.

– Den första veckan i januari var lite lugnare, men sen kom vi igång bra.

Januari avviker inte från årets andra månader.

– Det är svårt att säga vad en försäljare i medeltal tjänar på en vecka, men det kan röra sig om både mer eller mindre än 200 euro, säger Tessa Nevalainen.

Till Sibbos enda loppis kommer kunder också från andra orter

På Sipoon Holvi i centrum av Nickby svarar Tommi Wiman i telefon. Det här är Sibbos enda loppis och kunderna kommer både från Kervo och från Borgå.

– Vi skulle nog kunna ha fler försäljare. Det är ju också det att kunderna köper av varandra.

Medan han svarar på våra frågor blir han avbruten av kunder som vill köpa något och av en som hör sig för om lediga försäljningsbord.

I second hand-butiken i Kungsporten i Borgå ska också skorna som tas emot som donationer vara rena och hela. Ingen vill köpa skor med slarvig sula eller trasigt innertyg.

Hösten gick bra på loppmarknaden i Sibbo, men december månad var dålig försäljningsmässigt. Nu ser januari bättre ut än Wiman hade väntat sig och han förutspår en livlig vår.

– Vädret inverkar nog. När det är kallt går folk inte ut och de rör sig inte heller med bil. Samma gäller om det snöar mycket. Då rör sig människor inte.

Självbetjäningslopptorget har 89 försäljningsbord och Tommi Wiman säger att en kund kan sälja för 40 euro på en vecka, medan en annan säljer saker för 400 euro.

– Folk kommer hit med väldigt bra saker. Det är nya fina saker, inget gammalt eller noppigt.

Lovisas stora centrumloppis har hittat många sätt att locka kunder

Loviisan suurkirppis har över 150 självbetjäningsbord och en egen avdelning för möbler och armaturer.

Affären erbjuder också en hel del annan service, som passfotografering och nyckelduplicering och därför är kundflödet ganska konstant året runt.

Var fjärde vecka går personalen på Goodwill i Borgå igenom varorna som är till salu i butiken. Det som inte går åt på rabatt hamnar i utförsäljningshyllan. Det som ingen vill köpa blir lump eller slängs, som sista utväg, bort.

Sami Naskali på Lovisaloppiset svarar på våra frågor per mejl:

”Allt som är rätt prissatt säljer, det spelar ingen roll vad det är. De bästa försäljarna har tjänat till och med 1 000 euro på en vecka, men för loppmarknadens del är vintern en lugnare tid.”

Tänk på det här då du ger saker till välgörenhet

På Goodwill i Borgå är butikschef Sofie Backlund redo att öppna för dagen. Butiken sysselsätter ungefär 30 personer i veckan och en handfull arbetstagare är redan på plats.

Idag ska chaufförerna igen hoppa i skåpbilen och köra ut och plocka upp några större donationer. Affären har en egen skåpbil och om man ringer och kommer överens om det kan man få sina möbler och större lass donationer upphämtade.

Sofie Backlund är butikschef. Hon säger att det är väldigt få begagnade saker som inte hittar ett nytt hem. Det mesta går åt till rätt pris.