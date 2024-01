NBA-tränaren drabbades av hjärtattack och dog – laget i chock: ”Vi är helt förkrossade”

Amerikanska basketligan NBA och Golden State Warriors är i sorg. Under onsdagskvällen meddelade klubben att lagets 46-årige assisterande tränare Dejan Milojevic gått bort.

– Vi är helt förkrossade över Dejans plötsliga bortgång. Det är en chockerande och tragisk förlust för alla i Warriors organisation och en ofattbart svår tid för hans familj och vänner, säger lagets huvudtränare Steve Kerr i ett uttalande.

Det var under en lagmiddag under tisdagen i Salt Lake City som Milojevic drabbades av en hjärtattack. Trots snabba livräddande insatser gick hans liv inte att rädda – Milojevic dödförklarades under onsdagsmorgonen.

Milojevic gjorde en framgångsrik spelarkarriär i Europa, och sadlade senare om till tränare. Han flyttade till Warriors tränarstab år 2021 och var med och ledde laget till NBA-mästerskapet år 2022.

Serbiske Milojevic fungerade även som mentor åt landsmannen och tvåfaldige MVP-pristagaren Nikola Jokic.

Match mot Lauri Markkanens Utah Jazz uppskjuten

På onsdagskvällen meddelade NBA att torsdagens match mellan Golden State Warriors och Lauri Markkanens Utah Jazz blir uppskjuten.

– Fruktansvärda nyheter. Mina djupaste kondoleanser till Milojevics familj och hela Golden State Warriors organisation, skriver Markkanen på sitt X-konto.

Utah spelar följande gång på fredag hemma mot Oklahoma City Thunder.