Otto Invenius gjorde karriärens bästa världscuplopp och andas optimism inför VM: ”Det vore roligt att knipa en plats bland de sex bästa”

Det blev en norsk dubbelseger i skidskytteherrarnas distanslopp då Johannes Thingnes Bø vann före brorsan Tarjei Bø. Det gick även bra ur finländsk synvinkel då Otto Invenius slutade 11:a och Jaakko Ranta 23:a.

Skidskytteherrarna inledde tävlingsveckan i Antholz–Anterselva med ett förkortat distanslopp. För första gången testades tävlingsformen där sträckan förkortats från 20 kilometer till 15 kilometer, och straffminuten förvandlats till 45 sekunder.

Norrmannen Johannes Thingnes Bø var i en klass för sig då han var prickfri på de fyra skjutstationerna. Han besegrade tvåan Tarjei Bø med 1 minut och 36 sekunder.

Finländarna levererade också positiva formbesked: Otto Invenius och Jaakko Ranta missade bara ett skott var och det resulterade i fina placeringar.

För Invenius, som slutade elva, var placeringen personbästa i världscupen. Inför tävlingen var Invenius bästa placering en tolfteplats våren 2023 i Oslo.

– Visst känns det bra. Det här var min klart bästa tävling med fyra skytten. Ju kortare distans, desto bättre för mig, säger Invenius till Yle.

Fick hjälp av Tarjei Bø

Inför tävlingen var Invenius förväntningar inte alltför uppskruvade.

– Vi är uppe på hög höjd och benen kändes sega i morse.

Under loppet lyckades han hänga på Tarjei Bø.

– Jag inledde avvaktande. Tarjei Bø passerade mig och så hängde jag på honom i ett par varv.

Den enda bommen kom i det sista skyttet.

– Det var dimmigt och det störde mig lite, konstaterar Invenius.

Går bättre och bättre ju längre säsongen Otto Invenius

Efter tävlingsveckan i Antholz–Anterselva väntar skidskytte-VM i Tjeckien som pågår den 7–18 februari. Vad kan man vänta sig av Invenius där?

– Vad som helst. Men det vore roligt att knipa en plats bland de sex bästa.

– Det känns som att det bara går bättre och bättre ju längre säsongen lider, säger en optimistisk Invenius.

Invenius har lyckats tajma formen. Förra veckan imponerade han i Ruhpolding där det blev en 21:a plats i sprinten och en 18:e plats i jaktstarten.

Ranta: Träningen bär frukt

Det blev också personbästa för Jaakko Ranta på 23:e plats. Hans bästa världscupplacering var en 36:e plats som kom i december 2023 i Hochfilzens jaktstart.

– Det känns som att sommarträningen har börjat bära frukt, säger Ranta till Yle.

Ranta har ännu inte säkrat sin plats i VM-truppen och var därför extranöjd med sin insats och placering.

– Förra veckan slipade jag på skidtekniken i IBU-cupen och nu kändes benen starkare.

– Jag hade en bra dag. Jag fick åka bakom Benedikt Doll och hade inga problem med hans tempo. På skjutvallen har jag haft en bra säsong och jag kan lita på skyttet, säger Ranta.

Resultat

1. Johannes Thingnes Bø NOR 37.28,0 (0)

2. Tarjei Bø NOR +1.36,1 (2)

3. Johannes Kühn GER +1.44,0 (2)

4. Johannes Dale-Skjevdal NOR +1.47,3 (3)

5. Martin Ponsiluoma SWE +1.58,6 (3)

11. Otto Invenius FIN +2.44,1 (1)

23. Jaakko Ranta FIN +3.22,9 (1)

33. Olli Hiidensalo FIN +4.14,2 (3)

54. Heikki Laitinen FIN +5.35,6 (4)

101. Joni Mustonen FIN +11.11,8 (10)