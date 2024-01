Trippelseger för Sverige i damsprinten, fyra i topp från Norge på herrsidan – Joensuu och Kyllönen de enda finländska semifinalisterna i Oberhof

Svenska damåkare och norska herråkare fick till det i värdscupsprinten i tyska Oberhof. Jasmi Joensuu och Anne Kyllönen blev utslagna i semifinal och fyra av de finländska herrarna i kvartsfinalskedet.

Tre svenska damer tog hand om pallplaceringarna i världscupsprinten i tyska Oberhof medan fyra norrmän fanns i täten på herrsidan.

Linn Svahn var etta i damtävlingen strax innan landsmaninnorna, tvåan Frida Karlsson och trean Jonna Sundling. Emma Ribom fullbordade den fina svenska framgången med sin sjätte plats.

För Svahn var det den 13:e världscupsegern och hon är på andra plats bland svenska damer i den statistiken. Svahn leder sprintcupen i världscupen i år. Frida Karlsson knep sin första pallplacering i sprintlopp.

Tjeckiska Tereza Baronova stod för dunderkliv i uppförsbacken i så väl kvartsfinalen som semifinalen. I kvarten bar rycket ända fram till avancemang, men i semifinalskedet blev hon omkörd på slutet.

Matintalo utmanade Skistad i kvartsfinalen

Jasmi Joensuu och Anne Kyllönen var de enda finländska semifinalisterna i dagens sprint.

De två blev visserligen långt från finalplats då de bemannade de två sista platserna i det andra semifinalheatet.

I det första kvartsfinalheatet var Johanna Matintalo jämsides med Kristine Stavås Skistad på upploppet och förlorade en direkt semifinalplats med knappa två tiondelssekunder. Slutligen räckte hennes tid i inte till i tidsjämförelsen.

Skistad gick hela vägen till final och slutade på fjärde plats.

Av finländarna klarade också Katri Lylynperä, Jasmin Kähärä och Tiia Olkkonen kvalet, men blev utslagna i kvartfinalskedet.

Kerttu Niskanen tvingades lämna sent återbud till tävlingen och ersattes av Kähärä.

Sprint, damer 1. Linn Svahn SWE 3.04,05 2. Frida Karlsson SWE + 0,33 3. Jonna Sundling SWE + 2,06 4. Kristine S. Skistad NOR + 3,91 5. Laura Gimmler GER + 4,34 6. Emma Ribom SWE + 14,19 10. Jasmi Joensuu 11. Anne Kyllönen 15. Johanna Matintalo 17. Katri Lylynperä 22. Jasmin Kähärä 29. Tiia Olkkonen

Bildtext Niilo Moilanen tog nionde plats i kvalet. Bild: EPA-EFE längdskidåkning,längdskidåkning herrar,Niilo Moilanen

Finländarna utslagna efter intern kamp

Fyra gånger Norge fanns i täten av herrsprinten. Erik Valnes segrade före Ansgar Evensen, Even Northug och Harald Amundsen.

Den norska sprintkanonen Johannes Høstflot Klæbo missade i sin tur final efter tidsjämförelse. Förra gången Klæbo missade final i världscupsprinten var i november 2018.

De finländska herrarna stod för tre tredjeplatser i kvartsfinalheaten, men ingen av dem klarade tidsjämförelsen.

Lauri Vuorinen i fjärde heatet slog Niilo Moilanens tid från föregående heat med en tiondels sekund. Då sista heatet var snabbare var det kört för också Vuorinens del.

Tidigare hade Moilanen i sin tur petat ut Mäki från semifinal.

Också Iivo Niskanen var nära en plats i tidsjämförelsen efter det första heatet. I den sista uppförsbacken tappade han terräng, men jobbade upp sig och förlorade fjärde plats mot tyska Jan Stölben efter en målkamerajämförelse.

Sprint, herrar

1. Erik Valnes NOR 2.42,7 2. Ansgar Evensen NOR + 0,5 3. Even Northug NOR + 3,4 4. Harald Ö. Amundsen NOR + 4,9 5. Valerio Grond SUI + 6,8 6. Ben Ogden USA + 8,3

13. Lauri Vuorinen, 15. Joni Mäki, 17. Niilo Moilanen, 25. Iivo Niskanen

36. Ristomatti Hakola, 47. Lauri Lepistö.