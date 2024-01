IAEA: Ryssland har minerat marken kring Zaporizjzja

Mineringen strider mot organisationens säkerhetsstandarder.

Ryssland har minerat marken kring det ockuperade kärnkraftverket Zaporizjza i Ukraina igen, uppger internationella atomenergiorganet IAEA.

Enligt ett uttalande från organisationen avlägsnades landminorna i november förra året, men har nu åter lagts ut. Organisationen säger att mineringen strider mot dess säkerhetsstandarder.

Minor har lagts ut i buffertzonen mellan kraftverkets yttre och inre skyddsstängsel. Kraftverkets personal har inte tillträde till området där minorna har lagts ut.

IAEA:s tillträde till reaktorhallar begränsas

IAEA påpekar i sitt utlåtande att dess experter nekats tillträde till flera reaktorhallar och andra platser på kärnkraftverksområdet.

"Tillträde till dessa områden är nödvändigt för att garantera kärnsäkerheten", säger IAEA.

IAEA:s experter fick tillgång till en reaktorhall den här veckan. Ryssland meddelade tidigare i januari att man hade blockerat experternas tillträde till flera reaktorhallar av säkerhetsskäl.

IAEA:s chef Rafael Grossi har upprepade gånger varnat för säkerhetsrisker på anläggningen. Organisationens experter har varit på plats för att övervaka driften av kraftverket sedan september 2022.

Störst i Europa

Kärnkraftverket Zaporizjzja, som ligger nära staden Enerhodar i sydöstra Ukraina, är det största kärnkraftverket i Europa. De sex reaktorerna vid kraftverket stod för en femtedel av Ukrainas elproduktion före Rysslands invasion i februari 2022, men nu har produktionen stängts ner. Ryssland ockuperade kraftverket i ett tidigt skede av kriget. Sedan dess har Ryssland och Ukraina upprepade gånger anklagat varandra för att planera en incident eller olycka vid kraftverket. Området kring kraftverket har flera gånger utsatts för granateld och drönarattacker.

Ett kärnkraftverk behöver el och vatten för reaktorernas kylsystem. Under kriget har kraftverket varit bortkopplat från elnätet flera gånger, vilket har ökat rädslan för en kärnkraftsolycka. Under avstängningarna har kärnkraftverket fått el via sitt reservsystem.

Källa: AFP