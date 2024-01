Lundell fortsätter imponera då Barkov saknas – men Florida fortsätter också förlora: ”Ska inte få påverka så där mycket”

Anton Lundell är tillfällig förstacenter för Florida Panthers – men laget har hamnat i en formsvacka. Mot Minnesota Wild var det ett bedrövligt boxplay som fällde avgörandet.

Det skulle bara vara en försiktighetsåtgärd, intygade tränaren Paul Maurice efter förlusten mot Anaheim Ducks.

Aleksander Barkov, lagkapten och förstacenter för Florida Panthers, klev av i slutet av matchen på grund av ”känningar i nedre kroppen”. Enligt Maurice upptäckte de ändå den gynnande skadan i ett tidigt skede och Barkov skulle inte missa matcher.

Han stod ändå inte på isen då Florida förlorade också mot Detroit natten till torsdag. Och fanns inte heller med då Florida ställdes mot Minnesota Wild natten till lördag finsk tid.

– Vi vill att skadan läks till 100 procent innan han återvänder, speciellt då det inte handlar om någon stor grej. Han måste vara helt frisk innan han kan återvända på grund av sättet han spelar. Men det borde inte dröja länge, intygade fortfarande Maurice inför pucknedsläpp.

Resultatet? En ful 4–6-förlust där fem av de totalt sex baklängesmålen kom i numerärt underläge.

– Det att Barkov saknas ska inte få påverka. Trots att han är en viktig spelare för oss så ska det bara vara en chans för andra att stiga fram, säger Maurice bestämt efteråt.

Lundell gjorde säsongens tredje mål

En av spelarna som fått större ansvar är Anton Lundell. Vanligtvis tredjecenter – men då Barkov saknas har HIFK-fostringen fått kliva in i den största möjliga rollen.

Då Barkov tidigare varit borta har det varit Eetu Luostarinen som klivit in, nu hittas han istället på kanten i samma kedja. Och succékanadensaren Sam Reinhart är självskriven på högerflanken.

Det är samma trio som höll ihop under långa perioder den förra säsongen – bland annat i slutspelet – och de har hittat kemin omedelbart igen. Lundell har nu stått för 1+2 i de två matcherna han spelat i kedjan.

Kolla in både Lundells och Eetu Luostarinens mål genom att klicka på artikelns huvudbild! (Videobilder från Viaplay)

– Lundell var bra, Luostarinen också ... jag gillar den kedjan. Det här har helt klart varit Lundells bästa matcher den här säsongen. Sam Reinhart har så klart bidragit till det, men han har fått större ansvar och han njuter av det, säger Maurice och tillägger:

– Hoppas det här blir en nystart för honom.

Fjärde raka förlusten...

Florida Panthers vann fram till matchen mot New Jersey Devils den 14 januari nio raka matcher. Sedan dess har det blivit fyra raka förluster.

Mot Wild var det spelet i boxplay som blev direkt avgörande. Fansen pekade ut domarna – Maurice vägrade ta ställning till huruvida vissa domslut var lite enkla. Trots att han var förbannad på bänken.

– Det är inte som att man kan påverka dem. Eller jag har åtminstone inte lyckats göra det under mina 25-30 år som coach, säger Maurice.

Anton Lundell medger också att det börjar kännas tungt att förlora trots att man själv spelar bra. Åtminstone i den tredje perioden.

– De fick riva upp en för stor lucka innan det, säger han efter matchen.

Bildtext Kirill Kaprizov blev tvåmålsskytt för Wild. Bild: Sam Navarro/USA TODAY Sports/All Over Press Kirill Kaprizov,Mats Zuccarello Aasen,Minnesota Wild

Minnesota ledde med 1–0 efter den första perioden, men gjorde ett ryck i den andra perioden. Efter Aaron Ekblads kvittering pangade Wild in tre mål, gick upp i 4–1 och tvingade Maurice att byta bort Sergej Bobrovskij.

Eetu Luostarinen reducerade förvisso på passning av Lundell ännu innan pausen, men Kirill Kaprizov satte 5–2 innan den tredje perioden ens hunnit bli en minut gammal med sitt andra mål för kvällen. Självklart i numerärt överläge.

Anton Lundell och Gustav Forsling pangade in två reduceringar inom loppet av 18 sekunder halvvägs in i tredje, men närmare än så kom inte Florida. Minnesotas sista mål och enda som inte var i numerärt överläge gick in i en tom bur.

– Vi vet att vi kan spela bättre än så här, speciellt i boxplay. Att Aleksander Barkov saknas är inte en förklaring till det. Vi måste hitta sätt att vinna utan honom också, säger Lundell.

... men Lundell njuter av att ha hittat formen

På ett personligt plan är det ändå skönt att få bevis på att formen är bra. Det sticker Lundell inte under stol med.

– Visst, det känns bra. Ibland är det svårt, det vet jag. Nu var det en lång period där det kändes som att inget gick in oavsett varifrån jag sköt. Så många stolpskott och andra missar. Men jag har jobbat på, litat på mig själv och nu kommer belöningen, säger han.

– Jag vill ju ändå hjälpa till på det här sättet också. Jag gillar så klart att kunna spela bort mina motståndare i den egna zonen, men jag vill också bidra offensivt.

Floridas nästa match är borta mot Nashville natten till tisdag. Då är oddsen låga för att Barkov ska vara tillbaka.

– Vi hoppas så klart han är tillbaka så snabbt som möjligt. Och om han inte är det så måste vi bara spela hårdare än vi gjort nu, säger Lundell.

Detroit satte bara tolv skott på mål – utmanade ändå Carolina

En gammal hockeysanning är att målvakter för det mesta brukar föredra ett puckregn i den stil som Florida bjöd på mot Minnesota (35 skott på mål, totalt 90 skottförsök) mer än att bara behöva ingripa några gånger per period.

Antti Raantas statistik mot Detroit Red Wings styrker tesen ytterligare.

Detroit Red Wings hade bara tolv (!) skott på mål i hela matchen borta mot Carolina, men lyckades ändå överlista Raanta två viktiga gånger. Först 1–0 i början av första perioden – sen 2–2 i slutet av andra.

Carolina avgjorde ändå matchen i tredje då Andrej Svetjnikov satte in 3–2 på passning av bland andra Sebastian Aho i powerplay. Aho petade sen in 4–2 i tom bur för sitt 16:e mål för säsongen.

– Jag ger killarna credd för sättet de spelade i tredje. Vi ger dem inte något alls. Det är just så där vi vill spela, säger tränaren Rod Brind’Amour efteråt.

– Det är lätt att bli frustrerad då de kvitterar på ett sätt som vi kan tycka att är lite oförtjänt. Men nyckeln är att inte låta sig bli påverkad och lita på att vi nog grejar det till slut. Pucken studsade verkligen inte vår väg i kväll, men vi jobbade fram segern ändå, fortsätter han.