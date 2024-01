Otto Invenius fixade karriärens första topp 10-placering – trots drama i sista nedförsbacken: ”Åkte omkull och bröt staven”

1. Vetle Christiansen NOR 35.51,4 1 straffrunda

2. Johannes Dale NOR +10,7 2

3. Vebjørn Sørum NOR +14,0 1

4. Quentin Fillon Maillet FRA +20,1 0

5. Johannes Thingnes Bø NOR +23,3 4

6. Tarjei Bø NOR +34,4 1

7. Jesper Nelin SWE +43,2 2

8. Sebastian Stalder SUI +43,7 1

9. Justus Strelow GER +59,5 2

10. Otto Invenius FIN +1.03,1 2