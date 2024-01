Snöyra och milt väder – väglaget blir sämre i början av nästa vecka

Väglaget blir allt sämre mot nästa vecka då en snöyra når Finland och temperaturerna runtom i landet blir mildare. För flera havsområden gäller stormvarning på måndagen och över fyra meter höga vågor kan förekomma.

Väglaget under söndagen är dåligt i nästintill hela landet, varnar Meteorologiska institutet. På måndagen och tisdagen ser väglaget ut att bli allt sämre runtom i landet.

– Snöyran sprider sig från sydväst under förmiddagen mot väst och under eftermiddagen mot landets östra och norra delar. Samtidigt blir vindarna kraftigare och vädret blir mildare under eftermiddagen, säger jourhavande meteorolog Helena Laakso på Meteorologiska institutet.

Temperaturerna på måndagen ligger i västra Finland kring noll eller några grader på plus och i andra områden några minusgrader. I sydväst kan snöyran även föra med sig regn.

Dåligt eller mycket dåligt väglag i hela landet

På grund av snövädret och mildare temperaturer gäller varning för mycket dåligt väglag på måndagen i Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Torneå. I resten av landet gäller varning för dåligt väglag.

I Egentliga Finland och Nyland kan även översvämningar förekomma, ifall snö och is täpper till avloppen. Även åkrar och skogsområden kan svämma över.

Under tisdagen avtar regnområdet då temperaturerna i söder samtidigt stiger över noll grader.

För alla havsområden gäller varning för hård vind. Stormvarning gäller för alla områden förutom Kvarken och Bottenviken.

Hård sjögång kan orsaka höga vågor upp till över fyra meter på många havsområden.