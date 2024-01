Pristak på el önskas av majoriteten

Enligt en enkät av Maaseudun Tulevaisuus vill en klar majoritet av befolkning att det införs ett pristak för hur mycket börselen får kosta.

I en enkät av tidningen Maaseudun Tulevaisuus framkommer att 63 procent av finländarna vill ha ett maximipris på rörligt elpris. Cirka 18 procent var emot ett pristak och ungefär lika många hade ingen preferens i frågan.

Antti Paananen, direktör vid Energimyndigheten, säger sig vara föga överraskad av enkätens resultat.

Det är framför allt låginkomsttagare som vill se en gräns på elpriset i börsen: 77 procent av de arbetslösa, 73 procent av pensionärerna och 70 procent bland ensamstående föräldrar svarade ja, enligt utredningen.

Dessutom finns det i genomsnitt ett bredare understöd för pristak på glest bebodda områden. Där kan man anta att fjärrvärme inte är tillgängligt, vilket betyder att el förmodligen används till att hålla hemmen varma.

Följaktligen var understödet svagast just i huvudstadsregionen, som i regel har god tillgång till fjärrvärme. Men även där önskar majoriteten, 55 procent, att ett pristak tas i bruk.

Enkäten utfördes på Maaseudun Tulevaisuus vägnar av Kantar Agri under perioden 12.1 till 17.1. Den besvarades av 1 092 finländare i åldern 18 till 79, med en felmarginal på tre procent åt vardera hållet.

Ovanligt lågt elpris under måndagen

Antti Paananen vid Energimyndigheten ser risker i en prisreglerad elmarknad. Han menar att lagstadgat maximipris skulle försämra marknadens flexibilitet och till och med tillförseln av el, vilket kunde leda till bristande elförsörjning.

Han hävdar att marknaden regleras på ett ändamålsenligt sätt då elpriset stiger, eftersom de höjda kostnaderna leder till att elförbrukningen minskar.

Just i dag är elpriset ovanligt lågt, på 3,35 cent per kilowattimme. Förhöjda elpriser har diskuterats flitigt sedan rekordpriset på 2,3 euro per kilowattimme tidigare i januari.