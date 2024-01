Stormen Isha för med sig hårda vindar i västra Europa – förseningar och inställda flyg i Amsterdam

Varning för hård vind råder i stora delar av Storbritannien när stormen Isha drar in över västra Europa. Stormen påverkar flygtrafiken på flera håll.

Stormen Isha för med sig regn och kraftiga vindar över Storbriannien. Varning för vindar på uppemot 35 meter per sekund råder i nästan hela landet.

I natt utfärdade Storbritanniens nationella vädertjänst Met Office röd varning i ett område i norra Skottland vilket innebär stor risk för skada och störningar, men också risk för liv. Kustområden är särskilt utsatta.

Under natten till måndag avrådde Met Office landets invånare från att sova i närheten av fönster.

– Det tryggaste stället, eller där du kan minimera risken för skador i ditt hem, är var som helst där du inte är nära glas så som fönster och rum där det inte finns skorsten, sa en talesperson för Met Office till tidningen Telegraph.

Störningar i flygtrafiken på Irland och i Storbritannien

Tiotusentals hushåll i Storbritannien är utan el till följd av stormen Isha. Värst drabbade är invånarna på Nordirland, där 45 000 hushåll är utan el under tidiga måndagsmorgonen.

Samtliga tåg efter klockan 19 på söndagskvällen ställdes in i Skottland.

Flygtrafiken i Storbritannien påverkades i går kväll och i natt av stormen, vilket ledde till förseningar och inställda flyg.

Vid klockan sex på morgonen finsk tid ser ändå trafiken på Storbritanniens största flygplats London-Heathrow att löpa normalt. Också på Glasgow flygplats verkar trafiken återupptas under morgonen trots flera inställda flyg under söndagskvällen.

På Irland tvingade stormen 27 flyg att styra om från flygplatsen i Dublin under söndagskvällen. Där ställdes omkring 100 flyg in.

Förseningar och inställda flyg från Schiphol

Vinterstormen påverkar också Nederländerna där man ställer in en del flyg i förebyggande syfte.

Schiphols flygplats i Amsterdam varnar för att avgångarna från och ankomsterna till flygplatsen påverkas av hårda vindar och stormar.

Under söndagskvällen meddelade flygplatsen att man ställer in omkring 130 flyg planerade till måndag. Det nederländska flygbolaget KLM uppger att man ställt in 65 flyg i Europa under måndagen.

Under måndagsmorgonen verkar en del flygavgångar påverkas. Exempelvis är ett morgonflyg till Helsingfors något försenat och avgångar till Zürich och Paris är inställda. Här kan du följa med avgångarna från Schiphol.

Helsingfors-Vanda flygplats verkar inte påverkas i någon större utsträckning av vinterstormen. Här kan du följa med läget på Helsingfors-Vanda flygplats.