Kall januari har fått isen i den österbottniska skärgården att växa till sig: ”Teoretiskt är det en is som håller till och med för bil och traktor”

Just nu är isen i Vasas inre skärgård minst 30 centimeter tjock, berättar sjöbevakare. Men vattenståndet är högt och flödesvatten kan överraska den som tänkt röra sig på isen.

Det blåser sydlig vind omkring 15 meter per sekund då sjöbevakare, vice stationschef Kim Ståhl tar emot Yle Österbotten på Vallgrunds sjöbevakningsstation.

Isen utanför stationen ligger stadig, men vinden kan snabbt förändra isläget.

– Ett bra exempel var här i julas då vi ena dagen hade 20 centimeter tjock is här utanför stationen och nästa dag var all is borta. Vinden rev loss isen och förde den med sig så att det blev öppet hav här. Så snabbt kan det gå fastän det är rätt tjock is, säger Ståhl.

Sedan julen har isen längs den österbottniska kusten ändå hunnit växa till sig ytterligare, inte minst eftersom januari har varit en kall månad.

– Vi har kanske lite mer is än normalt för årstiden. Här i innersta skärgården i Vasa skärgård mäter vi ungefär 30–35 centimeter, kanske rentav uppemot 40 centimeter.

All is är inte kärnis, påpekar Ståhl, men tillägger att isen nog verkar hyfsat stabil.

– Teoretiskt är det en is som håller till och med för bil och traktor, och det rör sig folk med bil också i Vasa skärgård för tillfället. Sen om det är säkert eller inte tar jag inte ställning till, utan det är vars och ens skyldighet att ta reda på att isen håller. Vi har inga officiella isvägar här i Vasa, säger Ståhl.

Finns det något du tycker att man absolut ska undvika?

– Man ska absolut undvika platser där det är strömt. Låt bli att färdas under broar, i smala sund och sådana ställen, där är isen betydligt svagare.

Den sydliga vinden pressar även upp det höga vattenståndet ytterligare och den som rör sig på isen kan överraskas av flödesvatten.

– Igår då vi var ute på patrull såg vi att folk som var ute med bil på isen hade svårt att komma i land eftersom det strömmade upp så mycket vatten vid strandkanten. För tillfället har vi ett vattenstånd på ungefär plus 40 centimeter och det är utlovat att vinden kommer att tillta ytterligare så vattnet kan gå upp 30 centimeter till. Det blir svårt att färdas på isen då det kommer upp så mycket vatten.

Bildtext Isdubbar gör det lättare att ta sig upp ur en vak och är minimiutrustning när man promenerar på isen enligt sjöbevakare Kim Ståhl. Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund is,Isvak,Isdubbar,michael nordlund,gå genom is

Ståhl påminner om att det alltid lönar sig att vara förberedd då man tänkt röra sig på isen. Isdubbar är minimum för den som tänker promenera på isen och ska man ut med bil är det på sin plats att mäta isens tjocklek där man tänkt röra sig. Att isläget kan förändras kvickt ska man också komma ihåg, säger Ståhl.

Utanför den inre skärgården är isläget också ett helt annat än i den inre skärgården. Längre ut i Kvarken ser man packis, drivis eller helt isfritt hav. Från Vallgrunds sjöbevakningsstation har man de senaste veckorna också flera gånger kunnat se isbrytare assistera fartyg på väg genom farleden som leder in mot Vasa hamn, berättar Ståhl.

Vågar då sjöbevakaren Ståhl säga något om hur långt framåt det går att lita på isens bärkraft?

– Det är väldigt svårt att spå, det verkar vara stora kast i vårt klimat. Men nog brukar ju isen hålla i sig ända mot påsk. I år är påsken dessutom rätt tidig så nog tror jag att vi har någotsånär bra is i alla fall fram till påsk.