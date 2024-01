Hushållens el blev mycket billigare i fjol

De finländska hushållens elräkningar var uppemot en femtedel mindre i fjol jämfört med året innan, visar statistik från Energimyndigheten.

Medelpriset på el var ungefär en tredjedel lägre under fjolåret än året innan för hushåll.

Det var speciellt de nytecknade tidsbundna elavtalen som blev billigare. Priset på tvååriga avtal gick ner med 58 procent för hushåll och med 60 procent för de som har eluppvärmning.

Orsaken till att elpriserna sjönk så mycket i fjol är energikrisen i slutet av år 2022, då partipriset på el var ovanligt högt.

Som helhet betalade hushållen 19 procent mindre för elen i fjol än året innan, medan de som använder el för uppvärmning betalade 16,3 procent mindre. Då är elen, elöverföringen och skatten inräknad.

Ett hushåll som använde 5 000 kilwattimmar el under året sparade därmed i medeltal 266 euro jämfört med året innan. Ett hushåll som använde el för uppvärmning, och förbrukade 18 000 kilowattimmar under året, betalade drygt 600 euro mindre.

Elpriset för finländarna ligger under EU-genomsnittet.

Vindkraften får elpriset att kasta

Produktionen av vindkraft ökade med en fjärdedel i fjol. Vindkraften stod för 18 procent av den inhemska elproduktionen, en lika stor andel som vattenkraften.

Eftersom vindförhållandena varierar varierade också vindkraftsproduktionen kraftigt. Vissa veckor stod vindkraften för endast tre procent av elproduktionen i Finland, andra veckor för en tredjedel. En större andel vinkraft har betytt att elpriset kastar mer än tidigare, och under fjolåret var timpriset på el negativt oftare än någonsin tidigare.

Eftersom den inhemska elproduktionen ökade under året, också tack vare det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3, minskade elimporten ordentligt. Nettoimporten var under två procent av förbrukningen, och under några veckor var Finland också nettoexportör av el för första gången. Importen behövs främst under konsumtionstoppar och då det inte blåser.

Källa: Energimyndigheten, STT