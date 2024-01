Den snörika vintern belastar taken: ”Samlas stora snödrivor är det skäl att ta bort det”

Den snörika vintern kan orsaka bekymmer för husägare ifall snömängden på taken blir för stor. Takexperten Nicklas Örn, säger att man inte ska skotta taket själv om man inte vet vad man gör och att det är bra att lämna ett tunt lager snö som skydd.

Det är dryga 40 centimeter snö i Österbotten just nu och en del av den snön belastar också taken. Så då är frågan när börjar det vara dags att skotta snö från taken? Enligt Nicklas Örn på Österbottens takservice beror det på takets konstruktion.

– Om det samlas stora snödrivor är det skäl att ta bort det. Det beror på takkonstruktionerna också. Alla tak är olika.

På platta tak samlas naturligtvis en hel del snö som inte rinner av på grund av gravitationen. Men snön kan också vara en påfrestning för vilket tak som helst.

– Det är en påfrestning, speciellt om det släpper på en sida av taket. Då blir det obalans i takkonstruktionen. Det är inte bra. Då kan den ta skada.

Bild: Sami Takkinen egnahemshus,Kuopio,tomter,snö

Avråder från att skotta taket själv

Snö och is som åker av taken är också en påfrestning för takytan och sliter på taket.

– Det är ett mekaniskt slitage, speciellt då det är is. Snön är inte så farlig men is är värre.

Nicklas Örn avråder gemene man att ta sig upp på taken för att skotta snö. Och gör man det ska man åtminstone vara bra utrustad.

– Går man själv ska man alltid vara två och använda säkerhetslina och sele och tänka efter.

Det är också vara bra att komma ihåg att man inte behöver ta bort all snö. Snön skyddar nämligen också taket. Tio centimeter går bra att lämna.