Filmen Höstlöv som faller nobbad – blev utan Oscarsnominering

Den finska filmen Höstlöv som faller blev utan Oscarsnominering. Filmen var tidigare nominerad för en Golden Globe, men blev utan pris.

Oscarsgalan går av stapeln natten till den 11 mars 2024 finsk tid i Los Angeles. Den amerikanska filmakademin delar ut världens främsta filmpris för 96:e gången i år.

Höstlöv som faller har fått internationell uppmärksamhet redan tidigare.

I maj 2023 tilldelades filmen jurypriset i Cannes filmfestival, vilket betraktas som det tredje bästa priset i Cannes. Höstlöv som faller var också nominerad för Golden Globe i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film, men blev utan pris.

Aki Kaurismäki har själv sagt att han inte bryr sig om en Oscarsnominering.

Kaurismäkis filmer har fyra gånger tidigare varit Finlands Oscarskandidat och filmen Mies vailla menneisyyttä / Mannen utan minne blev även Oscarsnominerad 2003.

Det är den enda finländska långfilm som hittills blivit Oscarsnominerad. Selma Vilhunens kortfilm Pitääkö mun kaikki hoitaa var nominerad i kategorin bästa fiktiva kortfilm 2014.

De filmer som lyckades knipa en plats framom Kaurismäki i kategorin bästa internationella film blev:

Io Capitano / Italien

Perfect Days / Japan

Society of the Snow / Spanien

The Teachers Lounge / Tyskland

The Zone of Interest / Storbritannien

Intressant att märka är att ett flertal internationella filmer nominerades i andra kategorier. På listan över bästa film återfinns tre av de filmer som kunde ha konkurrerat med Kaurismäki - nämligen: Anatomy of a Fall, Past Lives och The Zone of Interest.

The Zone of Interest nominerades dessutom i kategorierna: bästa regi, bästa manus baserat på en förlaga samt bästa ljud.

Överlägset flest nomineringar gick till Oppenheimer som nu tävlar om 13 statyetter. Poor Things tävlar i 11 kategorier.

Här en lista över andra nominerade:

Bästa film

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Bästa regi:

Anatomy of a Fall / Justine Triet

Killers of the Flower Moon / Martin Scorsese

Oppenheimer / Christopher Nolan

Poor Things / Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest / Jonathan Glazer

Bästa manliga huvudroll:

Bradley Cooper / Maestro

Colman Domingo / Rustin

Paul Giamatti / The Holdovers

Cillian Murphy / Oppenheimer

Jeffrey Wright / American Fiction

Bästa kvinnliga huvudroll:

Annette Bening / Nyad

Lily Gladstone / Killers of the Flower Moon

Sandra Huller / Anatomy of a Fall

Carey Mulligan / Maestro

Emma Stone / Poor Things

Bästa manliga biroll:

Sterling K. Brown / American Fiction

Robert de Niro / Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. / Oppenheimer

Ryan Gosling / Barbie

Mark Ruffalo / Poor Things

Bästa kvinnliga biroll:

