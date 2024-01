Tiktok, Ukraina och könsneutral värnplikt – testa och se om presidentkandidaterna vet vad de talar om

Hade kandidaterna koll på sina fakta under valdebatten? Vi faktakollar påståenden som de lade fram under debatten.

I den här artikeln granskas de fakta som framfördes i Svenska Yles presidentvalsdebatt. Vi granskar endast fakta som kan verifieras.

Åsikter, framtidsscenarier och visioner är intressanta, men de kan inte avfärdas som sanna eller falska. De uteblir därför från denna granskning.

Och ja det medges, i vissa fall är fakta varken sanna eller falska, utan något ditåt.

Påstående: Användning av sociala medier minskar vår empatiförmåga – Mika Aaltola (valmansförening).

Motivering:

– Det finns inte belägg för påståendet att användning av sociala medier skulle minska empatin. Det finns ännu ganska lite forskning inom ämnet. En del av forskningen visar faktiskt att användningen av sociala medier är kopplat med hög empatiförmåga, men det betyder inte att de har ett orsakssamband. Det är trovärdigare att empatiförmåga hänger ihop med sociala färdigheter och behov än användningen av sociala medier, säger Rasmus Mannerström, lektor i socialpsykologi vid Soc & kom.

Påstående: ”Vi har ett stort problem i Finland med att ungdomen inte vill rösta” – Harry Harkimo, Rörelse Nu

Motivering:

Ungdomars valdeltagande är lägre än bland äldre. Men enligt Hanna Wass, docent i allmän statslära vid Helsingfors universitet, kan man inte tala om någon kontinuerlig nedgång. Ungdomars valdeltagande har ökat markant under de senaste två riksdagsvalen.

– Särskilt är det värt att uppmärksamma det högre deltagandet hos 18-åringar jämfört med 20-åringar.

Ungdomarnas valdeltagande i presidentval är också lägre än för äldre åldersgrupper. Undantaget är 2018 års presidentval då lite under 20 procent av 18 till 19 åringar röstade. Valdeltagandet för 22 till 34 åringar var 25 procent.

Påstående: ”Ungefär hälften av de amerikanska väljarna använder Tiktok” – Alexander Stubb, Saml

Motivering:

I en opinionsundersökning av NBC News från november uppger en av fem amerikanska väljare att de använder Tiktok åtminstone en gång per dag. Andelen är betydligt högre bland unga – 41 procent av väljare i åldern 18–34 år använder appen dagligen.

Enligt det kinesiska företagets egna siffror finns det 150 miljoner månatliga användare i USA, vilket utgör 45 procent av befolkningen.

– Men i dessa siffror ingår en oproportionerligt stor andel barn som inte ännu har rösträtt vilket innebär att andelen bland väljare är lägre, säger USA-forskaren Oscar Winberg.

Påstående: ”Som Machiavelli sa, i det som visst är Alexanders favoritbok, vägen till helvetet är kantad av goda föresatser.” – Mika Aaltola, valmansförening

Motivering:

Citatet är inte ur ”Stubbs favoritbok”. Aaltola använde en sliten sentens som inte finns i Niccolò Machiavellis Fursten, ett verk som lite orättvist har kallats en handbok för tyranner och maktpolitiker. En bok som Alexander Stubb ofta hänvisat till.

Aforismen som Aaltola använde tillskrivs ofta den engelska författaren Samuel Johnson, som 1775 lär ha sagt ”Hell is paved with good intentions” (”Helvetet är stenlagt med goda avsikter”) – men han hade också lånat uttrycket, troligtvis från Frankrike.

Stubb har kallat sig Machiavellis lärjunge, till exempel i den här finska podden. Stubb har sagt att Machiavelli är den som lärt honom mest om makt – och riskerna med att en person får för mycket makt.

Påstående: Återuppbyggnaden av Ukraina kommer att kosta 350–400 miljarder dollar, Jutta Urpilainen (SDP)

Motivering:

Eftersom kriget ännu pågår är det givetvis svårt att slå fast vad återuppbyggnaden kommer att kosta. Jutta Urpilainens uppskattning ligger lite i underkant.

411 miljarder dollar kommer återuppbyggnaden av Ukraina att kosta enligt en utredningen som gjordes av Världsbanken, FN, Europeiska kommissionen och flera ministerier i Ukraina i mars 2023. De förväntas komma med en ny rapport i år.

Påstående: ”Den andra saken är en liten rädsla för att USA skulle isolera sig från världspolitiken. Under USA:s 240 års historia så har de gjort det från 1919 till 1941 som egentligen sen ledde till andra världskriget.” – Alexander Stubb, Saml

Motivering: Oscar Winberg, USA-expert och forskardoktor, konstaterar att amerikansk isolationism har en lång historia. Med den så kallade Monroedoktrinen från 1823 utgick USA:s utrikespolitik från att Nord- och Sydamerika och Europa var skilda hemisfärer, europeiska makter inte skulle blanda sig i amerikanska angelägenheter och vice versa.

– Att sen säga att amerikansk isolationism var orsaken till andra världskriget är en grov förenkling och ger Förenta staterna en större roll än befogat, säger Winberg.

Påstående: ”Jag vågar påstå att om i dagens läge amerikanarna skulle måsta definiera sina tio viktigaste allierade, typ Sydkorea, Japan, Israel ... Jag tror att Finland skulle kunna sitta i den gruppen oberoende om presidenten är Joe Biden eller Donald Trump” – Alexander Stubb, Saml

Motivering: Oscar Winberg tror inte att Finland skulle komma med på en lista över de amerikanska väljarnas eller beslutsfattarnas tio viktigaste allierade. Winberg hänvisar till opinionsmätningar om amerikanska folkets uppfattning om sina allierade där Storbritannien, Kanada och Israel tenderar vara i topp.

– Finland är som följd av sitt begränsade internationella inflytande och låga profil i Förenta staterna sällan aktuellt i dylika opinionsundersökningar, men inkluderas naturligtvis i EU som oftare förekommer i detta sammanhang.

Enligt Winberg kunde USA:s tio i topp-lista bestå av Storbritannien, Kanada, Israel, Australien, Japan, Sydkorea, Taiwan, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Spanien.

Påstående: ”Principiellt förbjuder grundlagen att man utifrån sitt kön placeras i olika ställning, förutom om det finns godtagbara skäl. Många kvinnor gör militärtjänsten och därför vet vi att kvinnor klarar av den precis som männen. Principiellt sett är dagens system då problematiskt.” – Juha Halla-aho, Sannfinländarna

Motivering: Enligt Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, har Jussi Halla-aho mer fel än rätt när han säger att dagens system är problematiskt, för det är det egentligen inte. Det är löst i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Riksdagen har bestämt att värnplikt endast för män inte ska ses som diskriminering på grund av kön. Man kan alltså inte påstå att värnplikten är en kränkning av jämställdheten mellan könen.

Halla-aho har däremot rätt om grundlagens likställdhetsbegrepp, om möjligheten att göra undantag samt också när han säger att kvinnor klarar militärtjänsten precis som männen.

Påstående: ”De yngre generationerna kommer inte att acceptera en könsbaserad värnplikt. Det kommer att skapas ett hårdare tryck på en reform av värnpliktssystemet i takt med att de yngre generationerna växer upp”. – Li Andersson (VF)

Motivering:

Påståendets sanningshalt är svår att granska i och med att det inte är helt entydigt vad Li Andersson menar med de yngre generationerna.

Finländarnas åsikter om försvarsfrågor utreds årligen vid Försvarsministeriet. Målgruppen för undersökningen är 15–79-åringar.

I den senaste opinionsundersökningen, som publicerades den 19 januari, framkommer att en värnpliktsmodell för både män och kvinnor understöds av 21 procent av under 25-åringarna och av 35 procent av 25–34-åringarna.

I den tidigare opinionsundersökningen, där materialet samlades in 2022, stödde 33 procent av under 25-åringarna en värnpliktsmodell för både män och kvinnor.

I den senaste undersökningen framkommer också att 67 procent av under 25-åringarna och 63 procent av 25–34-åringarna förhåller sig positiva till en allmän medborgartjänst för både män och kvinnor.

Påstående: ”Min åsikt (om könsneutral värnplikt) är att det vore fel just nu. Vi kan inte ta in 40 000 människor i systemet. Finland behöver ungefär 20 000 som skolas till reserven per år. Ungefär tusen av dem är kvinnor. Kurvan är sådan att den siffran borde upp till ungefär 2000.” –Alexander Stubb, Samlingspartiet

Motivering: Enligt Katri Kokko på huvudstabens kommunikationsavdelning behövs inte hela årgångar (så många som 40 000) till reserven, men om behov trots det skulle uppstå anpassar sig försvarsmakten till det. År 2022 utbildades 19 058 till reserven och året innan 19 781 (siffrorna exkluderar Gränsbevakningen). Av dessa årliga tillskott till reserven är ungefär 1 000 kvinnor. Minskade årskullar är ännu inget problem bland männen, utan börjar synas först år 2033.

Påstående: Alla nordiska medlemmar är med i Nato – Pekka Haavisto (valmansförening med stöd av De Gröna)

”Jag tror det kom en viktig sak upp som var frågan om Nato och jämlikheten inom Nato. Och de nordiska länderna vi är alla nu Natomedlemmar, vi borde ta upp jämlikhetsfrågan inom Nato.”

Motivering:

Haavisto gick händelserna i förväg när han diskuterade jämställdhet inom försvaret. Än så länge har inte Sverige blivit medlem i Nato, trots att Sverige lämnade in medlemsansökan till Nato i maj 2022.

”Grundlagen säger att presidenten ska främja folkets framgång”

Påstående: ”Jag anser att det är viktigt att notera att grundlagen säger att presidenten med all sin makt måste främja det finska folkets framgång.” – Olli Rehn, C

Motivering:

Olli Rehn citerar nästan ordagrant grundlagens 56:e paragraf om den högtidliga försäkran som presidenten ska avge inför riksdagen när hen tillträder sitt ämbete.

Den lyder så här:

”Jag – –, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget skall följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd.”

Rehn hänvisar till grundlagen när han svarar på frågan om han skulle blanda sig i inrikespolitiken som president med tanke på att han redan nu har gett konkreta förslag till den sittande regeringen om hur man borde lösa den pågående konflikten på arbetsmarknaden.

Så här kommenterar Kimmo Grönlund, professor i statsvetenskap:

”Det är viktigt att presidenten inte blandar sig i inrikespolitiken men Rehns vädjan kunde förstås ses som opartisk om den inte inbegriper innehållsliga element dvs HUR de ska komma överens. Att han inte tar någons parti i frågan.”, skriver Kimmo Grönlund per e-post.