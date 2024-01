Kia Svaetichin: MrBeast är störst på Youtube och att få träffa honom är den nya amerikanska drömmen

MrBeast är störst på videoplattformen Youtube. Han producerar avancerade utmaningar och videor där han ger bort pengar. Men är man verkligen bara ute efter att göra gott om man samtidigt gör innehåll av det och blir rik?

MrBeast stänger in sig i en isoleringscell under sju dagar. Cellens väggar, golv och tak är täckta av ett vitt madrassliknande material. Cellen är ljudisolerad och det finns inga fönster, bara en säng och en toalett. MrBeast ska överleva utan mänsklig kontakt eller stimulering. Risken han tar är att man kan bli galen i ett sådant utrymme under liknande omständigheter.

I en annan video ska två personer som inte känner varandra tillbringa 100 dagar i en isoleringscell tillsammans. Det finns inga fönster och inget ljus kommer in i cellen, men det finns två sängar och konserverad mat som ska räcka den tiden de sitter instängda. Ger någon av dem upp förlorar de alla pengarna, men lyckas de stå ut vinner de en halv miljon dollar som de får dela på.

Vi pratar i Sällskapet om MrBeast och funderar på om man är ute efter att göra gott helt genuint om man samtidigt gör innehåll av det?

Squid Game-remake mest populär

Det här gör MrBeast också: ger 10 000 dollar åt en slumpmässigt utvald hemlös man, gräver hundra brunnar i Afrika, ger ögonoperationer till 1 000 människor som lider av gråstarr. Men MrBeast mest framgångsrika video någonsin är ”$456 000 Squid Game in Real Life!”, som i dag har över 564 miljoner visningar.

men utan att riskera att dö och med chansen att vinna nästan en halv miljon dollar.

Premissen i den sydkoreanska tv-serien Squid Game, som hade premiär september 2021, var att skuldsatta människor skulle tvingas göra dödliga utmaningar i hopp om att i slutändan vinna en stor summa pengar. I MrBeasts version som kom några månader senare skulle ett antal frivilliga personer göra samma utmaningar som i originalet, men utan att riskera att dö och med chansen att kamma hem nästan en halv miljon dollar.

Började med att filma sig själv

MrBeast heter egentligen Jimmy Donaldson, och är från Kansas i USA och fyllde 25 år i maj 2023. Han bjuder både in fans och andra stora youtubers att vara en del av sitt innehåll och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Med olika psykologiska experiment, välgörenhetsprojekt och skruvade utmaningar har MrBeast blivit störst på Youtube – i dag har han 233 miljoner prenumeranter. I slutet av 2022 uppskattade Forbes att MrBeast var värd 500 miljoner dollar.

MrBeasts tidiga virala videor inkluderade utmanande bedrifter som att läsa varje ord i ordboken eller räkna från noll till 100 000 under 40 timmar. Men redan som tonåring blev MrBeast intresserad av Youtube och på hans kanal finns det videon av honom där han spelar datorspel som ”Minecraft” och ”Call of Duty”.

MrBeast Öppna MrBeast heter egentligen Jimmy Donaldson och föddes år 1998 i Wichita, Kansas.

I Greenville, North Carolina har en egen produktionsanläggning som kallas för ”Beastville” och sysselsätter närmare 250 personer.

Han är idag störst på Youtube, bara den indiska musikkanalen T-Series har fler prenumeranter.

Han producerar videor med skruvade men samtidigt avancerade utmaningar och ger bort stora prissummor.

Affärstidningen Forbes uppskattade i slutet av 2022 att MrBeast var god för 500 miljoner dollar.

Streamingtjänsten Prime Video meddelade i januari 2024 att de är intresserade av att ge MrBeast en egen tv-serie och att förhandlingar pågår. Enligt uppgift ska avtalet vara värt närmare 100 miljoner amerikanska dollar.

Har närstuderat Youtubes algoritmer

År 2022 kom MrBeast med i Guinness rekordbok för att som enskild person ha flest prenumeranter på Youtube. Han har också en egen produktionsanläggning i North Carolina i sin hemstad Greenville. Den kallas för ”Beastville” och sysselsätter närmare 250 personer.

Han blev, enligt egen utsago, besatt av att studera hur man snabbt blir viral och Youtubes algoritmer.

Då MrBeast besökte podden ”The Joe Rogan Experience” år 2022 berättade han att han under större delen av sin period som tonåring närstuderade Youtube för att förstå hur videoplattformen fungerade. Han menar att han inte alls umgicks med några vänner eller överhuvudtaget hade ett så kallat liv. Han blev, enligt egen utsago, besatt av att studera Youtubes algoritmer och hur man snabbt kan bli viral. Och det har visat sig att det mångfalt lönade sig.

I en intervju för tidningen Rolling Stones från 2022 berättar MrBeast att innehållet som dominerade för 5-10 år sedan på Youtube i dag känns både långsamt och slappt. Det ställdes inte lika höga krav på underhållning och snabbhet då.

Kvasifilantropin har gjort honom störst

MrBeast skänker bort stora summor pengar eller utför snälla handlingar som filmas och det blir sedan innehåll på hans kanal. Det är den här formen av så kallad kvasifilantropi som MrBeast närt sina framgångar med och som gjort honom till den jätte han i dag är på Youtube.

Ett av Youtubes framgångsrecept har varit att göra videon med demoniserande innehåll. Ett exempel är den svenska youtubestjärnan PewdiePie, vars riktiga namn är Felix Kjellberg (som i dag knappt kommer upp till hälften av de prenumeranter MrBeast har), som utmanade sina fans att utföra fräcka provokationer, bland annat antisemitiskt innehåll, vilket ledde till att de blev cancelled.

Bildtext MrBeast har studerat Youtubes algoritmer sedan han var tonåring och har tydligen kommit på hur man ska göra för att lyckas. Bild: Greg Grudt/UPI/Shutterstock/All Over Press MrBeast

MrBeast lyckas med konststycket att göra videon där tittarna inte upplever innehållet självt som ”icky”, alltså frånstötande. Istället lyckas han uttrycka denna ”ickyness” som en del av jobbet.

MrBeast betalar universitetsutbildningar till ungdomar, han städar upp världens mest förorenade strand, han räddar hemlösa hundar, han skänker pengar till hemlösa, han renoverar barnhem och han betalar ögonoperationer åt människor.

Galen narcissist eller altruistisk aktivist?

Men vad är kroken? Är han en altruistisk aktivist? Är han en galen narcissist som vill tjäna pengar? Eller lider han av frälsningssyndrom? Kameran är alltid påslagen och riktad mot personerna som får de olika bidragen och som sedan gråter av lycka och tacksamhet. Samtidigt som både miljonerna på hans kanal och bankkonto ständigt rasslar in.

Det är klart att det råder en misstänksamhet mot honom. Vad är MrBeasts sanna avsikter egentligen? Det känns inte äkta att han skulle vara så givmild och osjälviskt uppoffrande.

Vad är MrBeasts sanna avsikter egentligen?

Också Squid Game-remaken har fått sin dos av kritik. Många tycker att den missar poängen med den ursprungliga serien, som blottlägger de stora inkomstklyftorna och ojämlikheten i Sydkorea, där många är skuldsatta och befinner sig desperata på samhällets botten.

I videon där MrBeast bekostar gråstarrsoperationer till 1 000 personer har det uttryckts kritik mot att han inte istället lyfter upp problemen kring den bristfälliga amerikanska sjukvårdspolitiken. I Finland är ingreppet kostnadsfritt, men i länder som USA, Honduras och Jamaica kan MrBeast komma till undsättning och betala för operationen. Bara han får lov att filma allting.

Träffa MrBeast är dagens amerikanska dröm

När man börjar titta på MrBeast innehåll är det svårt att sluta. Han är otroligt skicklig. Och jag vill bara trycka på play för nästa utmaning följt av nästa utmaning. Men i centrum för alla videor finns en sak – pengar. Alla hårt arbetande ensamförsörjande mammor, skuldsatta studenter eller människor på randen till konkurs kan räddas bara de får pengar. MrBeast är räddaren i nöden och han fungerar som en modern Messias.

om man gör gott bara för att sedan kunna skryta om det på sociala medier, är det då en lika god gärning?

Den amerikanska drömmen om att vem som helst kan bli rik bara man arbetar tillräckligt hårt existerar inte längre. Nu är drömmen att en dag stöta på MrBeast på gatan och gå därifrån tusentals dollar rikare.

Hur man än vänder och vrider på hans avsikter kvarstår frågan: Om man gör gott bara för att sedan kunna skryta om det på sociala medier, är det då en lika god gärning?

Bildtext I början av januari i år försökte tv-kocken Gordon Ramsay försökte få MrBeast att avbryta sin fasteutmaning genom att laga en av sina bästa smörgåsar någonsin. Bild: BACKGRID MrBeast

Att jaga efter inflytande, eller ”clout chasing” som det heter på internetspråk, handlar om att använda andra personer eller engagera sig i konflikter för att själv få mer berömmelse och inflytande. När folk skyltar med hur goda de är kan man med fog rynka pannan och tvivla på äktheten i gesten.

Cleanfluncers som städar smutsiga lägenheter gratis

Samtidigt är MrBeast på inga vis ett isolerat fenomen. Det finns oanade exempel på folk på sociala medier som ger pengar åt folk om man agerar på ett visst sätt, filmar och gör innehåll av spektaklet. Tidigare har jag pratat i Sällskapet om väldigt populära städkonton, så kallade cleanfluencers. Finländska Auri Kananen har tjänat stora pengar på att städa gratis hos personer med mentala problem bara hon får filma det och publicera det på plattformerna Tiktok och Instagram. Pengarna rullar in.

Bildtext Finländska Auri Kananen är en av världens mest populära cleanfluencer och hon städar de smutsigaste hemmen gratis. Bild: Sasha Silvala / Yle städning,Instagram-kändis,Instagram

Men samtidigt är det så fel om en person tjänar pengar på att hjälpa folk som behöver det? När samhället är så hårt och skevt så kanske det här är det bästa de kan göra. Det finns ju nästan oändligt många vidrigare sätt att tjäna pengar och göra innehåll på men här gagnar det i alla fall fler än bara de själva.

Den altruism som MrBeast uttrycker förstärker känslan av att samhället verkligen är så här hårt och den enda som kan hjälpa dessa förlorade själar är en person som MrBeast. Som samhälle borde vi istället aktivera oss politiskt och organisera oss för att den vägen komma åt strukturerna.