Morgonkollen: Fyra nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Det turkiska parlamentet godkände Sverige som Natomedlem

Det turkiska parlamentet röstade på tisdag kväll för ett svenskt Natomedlemskap, efter en nästan fyra timmar lång debatt. Resultatet var väntat eftersom utrikesutskottet redan hade godkänt Sveriges ansökan under mellandagarna. Nu väntar Sverige endast på att president Erdoğan ska skriva under lagförslaget, och efter det överlämnar Turkiet ratificeringen till USA. Presidenten har två veckor på sig att formellt ratificera Sverige.

Att Turkiet nu svängt i frågan om Sverige är troligen USA:s förtjänst. Turkiet har länge kopplat den svenska processen till köpet av F16-stridsflygplan från USA.

– Det verkar som att Turkiet har fått någon slags försäkring från USA angående F-16 affären, säger Marianna Serveta, som är analytiker på det svenska Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Donald Trump vann enkelt primärvalet i New Hampshire

Rösterna räknas fortfarande i New Hampshire men det står redan nu klart att Donald Trump vann en komfortabel seger mot den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley. New Hampshire var Haleys bästa chans att utmana Trump. Hon satsade stenhårt på New Hampshire och höll över 70 valmöten i delstaten. Trump gjorde en bråkdel framträdanden och istället har han tillbringat mycket i tid olika domstolar. Trots det verkar Trump ha vunnit enkelt: när hälften av rösterna var räknade hade Trump en segermarginal på mer än tio procentenheter.

Haley meddelade ändå att hon inte tänker kasta in handduken.

– Jag vill gratulera Donald Trump till hans seger i kväll. Han förtjänade det, sa Haley i sitt tacktal men tillade att loppet är långt ifrån över, med många delstater kvar som ska rösta.

Donald Trump är den första presidentkandidaten någonsin som vinner både Iowa och New Hampshire i Republikanernas primärval.

Två euro extra för stor portion studentlunch: ”Man byggde torn av lasagne”

Vid Kårkaféerna i Åbo betalar studerande numera ett tillägg för stora matportioner. Detta efter att man i höstas märkte en ”ganska så brutal” ökning i portionsstorlekarna, enligt Tomas Hägg, operativ ledare för Kårkaféerna.

När det gäller portioner som innehåller köttbullar, schnitzlar eller liknande är det lättare att begränsa portionen, säger Hägg. När det handlar om gratänger och lasagne som man lätt kan lassa på mycket av på tallriken blir det svårare.

– Man byggde i praktiken ett torn av lasagne som toppades med sallad och när portionsstorlekarna började överskrida det som kan tänkas vara en dubbel portion så anser vi att den har gått över gränsen, resonerar Hägg.

En normal studentlunch kostar 2,95 euro. En del är beredda att betala den extra tvåeuron i fall det är en läcker lasagne som står på menyn och de är lite extra hungriga.

Vi beställer nya skattekort som aldrig förr – så här får du jämnare inkomster under året

De senaste åren har det blivit allt vanligare att beställa ändringsskattekort under året. Enligt Skatteförvaltningens statistik har antalet ökat varje år sedan 2019. Skatteförvaltningen tror att trenden beror på att allt fler löntagare har mer än en arbetsgivare. Har man bara en arbetsgivare är det arbetsgivaren som håller koll på inkomstgränsen, men har man två eller flera arbetsgivare måste man själv ta initiativet om man vill att tilläggsprocenten blir rätt.

Marina Nygård, ekonomirådgivare på Marthaförbundet, ger tips om bland annat hur det lönar sig att räkna ut årsinkomsterna och berättar varför en för hög skatteprocent är ett dåligt sätt att spara pengar.

I landets södra del blir det molnigt, med lokalt lätt regn eller snöblandat regn. På dagen förväntas mera snöfall eller snöblandat regn västerifrån. Temperaturen ligger på mellan -2 och +2 grader. I landets mellersta del förväntas lokalt molntäcke och mest uppehåll, men från eftermiddagen lokalt lätt snöfall. Temperaturen är mellan 0 och -5 grader. I norr är det klart till halvklart och uppehåll. Temperaturen ligger för det mesta på -5...-15 grader, men kan lokalt sjunka till omkring -20 grader.

Vinden blåser i landets södra del måttligt eller friskt från sydväst, och vrider på dagen till omkring ost. I landets mellersta och norra delar är vinden svagare.

Trottoarerna är mycket hala i nästan hela landet på grund av ett tunt lager vatten ovanpå isiga ytor. Väglaget blir dåligt från och med eftermiddagen i landskapen Åland, Egentliga Finland och Nyland på grund av snöfall eller snöblandat regn.