Trepoängsafton för Roope Hintz – Nikita Kutjerov tog tillbaka förstaplatsen i poängligan

Roope Hintz valdes till matchens bästa spelare när Dallas besegrade Detroit med 5–4. Hintz är nu den fjärde finländaren i NHL som snittar minst en poäng per match.

Mikko Rantanen, Sebastian Aho, Aleksander Barkov och nu också Roope Hintz. Finländarna som snittar minst en poäng per match i NHL är i skrivande stund dessa fyra herrar.

Rantanen är blåvit etta med 1,28 poäng per match, Aho tvåa med 1,21 och Barkov trea med 1,15 poäng per match. Efter nattens NHL-omgång fullbordar Roope Hintz kvartetten med exakt en poäng per match: 45 poäng på 45 matcher. I hela NHL är det i dagsläget 45 spelare som klarar den bedriften – fast fyra av dem är sådana som spelat bara en eller två matcher.

I nattens bortamatch mot Detroit Red Wings lyckades Hintz i målskyttet två gånger och dessutom spelade han fram till ett mål signerat Esa Lindell – det var backens fjärde fullträff denna säsong, och hans 20:e poäng.

– Vi spelade inte bra i början så vi hade en diskussion i omklädningsrummet och kom överens om att skärpa oss. Sedan spelade vi bra i andra perioden och vann till slut, vilket är det enda som räknas, säger Hintz på NHL:s webbplats.

Detroit ledde med 2–1 efter 20 minuter men Dallas vann andra perioden med hela 4–0 innan hemmalaget åter hittade formen och reducerade med ett par mål i tredje perioden: Dallas höll ut och vann med 5–4.

Tampa Bay Lightnings superstjärna Nikita Kutjerov hade lett poängligan under mer eller mindre hela säsongen innan han tappade förstaplatsen åt Colorado Avalanches affischnamn (ett av dem) Nathan MacKinnon. Men natten till onsdagen visade Kutjerov att den bara hade varit till låns: med ett hattrick och ytterligare en assist mot Philadelphia Flyers är han igen etta i poängligan med makalösa 31+49=80 poäng på 47 matcher.

Tampa vann matchen med 6–3 och steg åtminstone momentant upp på en slutspelsplats.

– Det är ett sant nöje att följa hans spel, han är värd att komma och titta på. VI har tittat på honom hela året; han är otrolig, unik, en spelare av elitklass. Jag saknar ord för att beskriva honom, beskriver Tampas chefstränare Jon Cooper på NHL:s webbplats.

NHL, 23.1.2024

Philadelphia – Tampa Bay 3–6

Rasmus Ristolainen, PHI: 0+0, -2, 12.01

Detroit – Dallas 4–5

Olli Määttä, DET: 0+0, -1, 19.10

Jani Hakanpää, DAL: 0+0, +2, 21.43

Esa Lindell, DAL: 1+0, +2, 22.03

Roope Hintz, DAL: 2+1, +3, 13.37

Montreal – Ottawa 1–4

Joel Armia, MTL: 0+0, 0, 14.28

Joonas Korpisalo, OTT, 24/25 räddningar, 60.00

NY Islanders – Vegas 2–3

Minnesota – Washington 5–3

Calgary – St. Louis 3–4

Edmonton – Columbus 4–1

Anaheim – Buffalo 4–2

Henri Jokiharju, BUF: 0+0, -1, 16.28

Ukko-Pekka Luukkonen, BUF: 32/35 räddningar, 57.18

Urho Vaakanainen, ANA: 0+0, -1, 17.46

San Jose – NY Rangers 3–2 efter förlängning

Kaapo Kakko, NYR: 0+0, 0, 13.36



