Yle svarar: Yle vill ge finländarna möjligheter att styra över data

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Hufvudstadsbladet den 24.1.2024.

Leo Holmberg ställer två relevanta frågor i en insändare i Hufvudstadsbladet (30.12). Han undrar dels varför det måste vara obligatoriskt att logga in på Yle Arenan i mobilappen, dels varför det är tryggare att använda Arenan inloggad än om man inte delar sin information med Yle.

På internet lämnar all användning spår på grund av cookies, vare sig man väljer att logga in eller inte. I allmänhet har nätanvändare rätt få möjligheter att påverka eller förstå vilka data som samlas in, hur de delas och för vilka ändamål de används.

Hittills har Yle haft begränsade möjligheter att både erbjuda en god användarupplevelse och möjligheter att påverka hur data behandlas. Med inloggningsmodellen kan Yle vara mer transparent och samtidigt ge användarna möjlighet att kontrollera hur de data som samlas in används. När tittarna och lyssnarna skapar ett Yle-konto ingår de ett avtal om hur Yle får använda de uppgifter som uppstår vid användning. Yle å sin sida ser till att data används ansvarsfullt, i enlighet med förändringar i lagstiftningen och att de inte delas med andra, till exempel för kommersiella ändamål.

Inloggningen kräver inte att man berättar vem man är och Yle har inte heller något intresse av att veta vem som använder tjänsterna. Däremot vill vi förstå hur tjänsterna används. För att Yle-kontot ska fungera uppger man en fungerande e-postadress, men den behöver inte innehålla användarens namn. På basis av inloggningen kan vi trots det erbjuda en bättre och mångsidigare användarupplevelse.

Den andra orsaken till att inloggningen inte längre är frivillig i alla tjänster hänger ihop med Yles förutsättningarna att svara mot förväntningarna på oss som ett public servicebolag. Det räcker inte att erbjuda ett mångsidigt utbud, utan innehållet måste också användas och nå sina potentiella tittare, lyssnare och läsare. Bara en bråkdel av vårt innehåll får plats på de förstasidor vi erbjuder, men med hjälp av bättre personanpassning kan en större del av både arkivet och det nyproducerade innehållet komma till sin rätt. Ju bättre vi förstår vilka innehåll som används, vilka som inte gör det, när och hur, desto bättre tjänster kan vi erbjuda.

Möjligheten att logga in har funnits i många år och våra analyser visar att de som har ett Yle-konto hittar ett bredare utbud. Också den senaste månadens siffror tyder på att den snabbt växande mängd finländare som loggar in använder Arenan på ett mer mångsidigt sätt. De potentiella fördelarna har inte nödvändigtvis framgått för den som använder Arenan som tidigare, och också därför har vi nu gått in för att mobilapplikationen endast används av dem som loggat in.

Marit af Björkesten,

strategidirektör, Yle