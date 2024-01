Tiden stannar upp för Malin då hon stiger ner i isvaken

Vega Lördag sätter fingret på vinterbad. Är du en regelbunden vinterbadare och i så fall varför? Hur skapas den perfekta isvaken? Skriv om dina egna erfarenheter i formuläret i slutet av artikeln!

Borgåbon Malin Grönqvist har svårt att beskriva vad exakt det är hon upplever när hon går och badar i en isvak.

– Det är sådär euforiskt … alla har säkert egna åsikter och upplevelser om det, men för mig är det som att tiden stannar när man är i vattnet. När man kommer upp så är man som en ny människa, säger Malin.

Hon är en aktiv vinterbadare sedan ett par år tillbaka. Minst en gång i veckan tar hon ett dopp antingen vid Kokongropen, som är Borgås friluftsbad, eller vinterbadstället vid Hotell Poukama på Emsalö. Själva processen är enkel och snabb, speciellt vid Kokongropen där det inte finns någon bastu. Man anländer, byter om, går ner i isvaken och tar ordentliga simtag en stund. Sedan går man upp, klär på sig och åker hem igen. Det som sker i kroppen är en långvarigare upplevelse.

– För mig personligen har det hjälpt mot led- och muskelbesvär, och jag somnar bättre. Det viktigaste för mig är kanske ändå att ”få nolla”. När man stiger ner i vattnet känns det som att stressen stannar där, säger Malin.

Bildtext Kokongropen är Borgås friluftsbad, där man också kan vinterbada. Bild: Yle/Stefan Härus östnyland,borgå,kokon,vinterbad,pepotgropen,kokon badinrättning,kokongropen,kokon simanläggning

Före Malin började vinterbada regelbundet hade hon en lång paus. När hon var liten, i 7-8 års ålder, badade hon i vintervatten hos hennes farmor och farfar i Borgå skärgård.

– Jag kommer ihåg att min farfar skuffade undan isflak från stranden för att vi skulle komma i. Det var min kompis och jag som brukade simma. Vi gick inte i bastu, utan vi var hårda, skrattar Malin.

Första gången jag var vid vaken, kom jag inte ens ner på stegen med båda fötterna. Malin Grönqvist

Barndomens vinterbad var helt Malins och hennes kompis idé. De ville bara simma. I vuxen ålder kom tanken via sociala medier. Malin såg bilder då en annan kompis vinterbadade och tyckte att vinterbadare verkade väldigt hurtiga.

– Jag var imponerad av det att hon vågade. Sedan började det gnaga i mig, jag borde kanske prova själv. Först vågade jag inte, men hon lockade med mig och på den vägen är jag, säger Malin.

Gav nästan upp

Badandet lyckades inte genast.

– Första gången jag var vid vaken, kom jag inte ens ner på stegen med båda fötterna. Det var för kallt. Jag steg upp igen, badrocken på och hastigt in i värmen. Då kände jag mig misslyckad, säger Malin.

Hon gav ändå inte upp, utan fortsatte. Redan efter tredje besöket var det ett ordentligt dopp som gällde och hon kände sig som en regelbunden vinterbadare. Hon uppmanar alla som funderar på ett dopp i vaken, att göra slag i saken.

– Man blir lätt fast i det. Har man en gång varit där så vill man dit på nytt, säger Malin.

Bildtext Malin Grönqvist (till vänster) och Linda Ottosson (till höger) passade på att fira jul medan de vinterbadade. Bild: Isabella Ottosson / privat vinterbad,jul

Det är inte bara den sköna känslan i kroppen som för henne till isvaken. Det är också den sociala samvaron. Hon och fem andra vänner har en Whatsapp-grupp tillsammans med namnet ”Modiga flickorna”, där de kommer överens om nästa dopp.

– Man är inte jättetaggad varje gång och ibland känns det som att det skulle vara skönare att bli hemma under täcket. Har du en grupp kompisar att vinterbada med, så hjälper det. De ger den där lilla knuffen som behövs, säger Malin.

I Vega lördag sätter Kike Bertell fingret på vinterbad mellan 9.30–11. Går du själv och vinterbadar, och i så fall varför? Är det något du aldrig skulle göra? Gör du din egen isvak eller föredrar du att fylla ett badkar med is? Ring in på nummer 0600-11 12 13 under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi.