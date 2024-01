Inför Jussigalan 2024: Mummola skrällde med 11 nomineringar medan Höstlöv som faller fick nöja sig med 4

Vid sidan av Mummola har Sisu och Je´vida anledning att fira stort. Jussi själv fyller 80 och nytt för i år är ett nytt upplägg när det gäller publikens pris.

Efter tisdagens anspänning inför årets Oscarnomineringar var det äntligen dags för den inhemska filmens stora ögonblick.

Vem får chansen att hålla ett tacktal på Jussigalan fredagen den 22 mars?

Det visade sig att Tia Kouvos dramakomedi Mummola dominerar startfältet med hela elva nomineringar.

Hack i häl kommer actionfilmen Sisu med nio nomineringar och det skoltsamiska dramat Je´vida med sju.

Aki Kaursimäkis prisade Höstlöv som faller fick nöja sig med fyra nomineringar.

Alma Pöysti nominerad

Bland de nominerade kan noteras flera finlandssvenska filmskapare.

Alma Pöysti återfinns som väntat bland de nominerade för sin prestation i Höstlöv som faller.

Andra kända finlandssvenska namn är filmfotografen Kjell Lagerroos som står bakom de hisnande bilderna i Sisu och skådespelaren Tom Wentzel för sin fina birollstolkning i Mummola.

Bland de övriga namnen finns Fabian Munsterhjelm som är nominerad för sin kortfilm Thank you in your language och producenten Misha Jaari – aktuell med Höstlöv som faller.

Den svenska ljudläggaren Gustaf Berger är nominerad för arbetet med Den barmhärtiga taxichauffören som går att se på Arenan.

Jubileumsår för Jussi

Den första Jussistatyetten delades ut 1944 – vilket gör Jussipriset till det äldsta europeiska filmpriset.

Det innebär också att Jussi fyller 80 år – vilket enligt Filmiauras ordförande Riina Liukkonen ska synas på årets gala som går av stapeln den 22 mars.

Här en komplett lista över de nominerade:

Bästa film

Je'vida – producenter Joonas Berghäll, Satu Majava, Anna Huru / Oktober Oy

Kuolleet lehdet – producenter Aki Kaurismäki / Sputnik Oy, Misha Jaari ja Mark Lwoff / Bufo Oy

Lapua 1976 – producenter Pekka Pohjoispää, Mikko Jokipii / Blankface Oy

Mummola – producenter Jussi Rantamäki, Emilia Haukka / Elokuvayhtiö Aamu

Sisu – producenter Petri Jokiranta / Subzero Film Entertainment

Bästa regi

Jalmari Helander – Sisu

Aki Kaurismäki – Kuolleet lehdet

Tia Kouvo – Mummola

Bästa huvudroll

Alma Pöysti – Neljä pientä aikuista

Leena Uotila – Mummola

Jussi Vatanen – Kuolleet lehdet

Bästa biroll

Ria Kataja – Mummola

Jari Virman – Peluri – Kuolema on elävien ongelma

Tom Wentzel – Mummola

Årets nykomling

Rebekka Baer – Valoa valoa valoa

Saara Elina – Johannes ei kulje Jämsän kautta

Sakari Topi – Mummola

Årets publikfavorit

Linnea Leino – Lapua 1976

Jarkko Niemi – Syke-elokuva: Särkynyt sydän

Alma Pöysti – Kuolleet lehdet

Ylermi Rajamaa – Risto Räppääjä ja villi kone

Jorma Tommila – Sisu

Bästa manus

Katja Gauriloff, Niillas Holmberg – Je'vida

Tia Kouvo – Mummola

Teemu Nikki – Peluri – Kuolema on elävien ongelma

Bästa foto

Tuomo Hutri – Je'vida

Jesse Jalonen – Mummola

Kjell Lagerroos – Sisu

Bästa musik

Joel Melasniemi – Valoa valoa valoa

Laura Naukkarinen – Je'vida

Juri Seppä, Tuomas Wäinölä – Sisu

Bästa ljud

Gustaf Berger – Laupias taksikuski

Jorma Kaulanen – Mummola

Jukka Nurmela, Timo Peltola – Je'vida

Bästa klipp

Okku Nuutilainen – Mummola

Timo Peltola – Je'vida

Juho Virolainen – Sisu

Bästa scenografi

Nanna Hirvonen – Mummola

Otso Linnalaakso – Sisu

Sattva-Hanna Toiviainen – Neljä pientä aikuista

Bästa kostym

Neoon Must – Valoa valoa valoa

Anu Pirilä – Je'vida

Anna Vilppunen – Sisu

Bästa mask

Küllikki Pert – Valoa valoa valoa

Terhi Väänänen – Lapua 1976

Salla Yli-Luopa – Sisu

Bästa dokumentär

Lumipalloefekti – ohjaaja Pauliina Punkki, tuottajat Pauliina Punkki, Kaisa Astikainen / Ida Productions

Máhccan – kotiinpaluu – ohjaajat Suvi West, Anssi Kömi, tuottaja Janne Niskala / Vaski Filmi Oy

Wanha Markku – ohjaaja Markus Toivo, tuottajat Markus Toivo, Kalervo Aho / Joki Productions Oy

Årets kortfilm