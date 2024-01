Så ska Ålands stormskär locka turister med ”Maja-paket” och bli ett mekka för filminspelningar

Åland ska locka både fotspårsturister och utländska filmteam med hjälp av filmen Stormskärs Maja. Skärgården kan smälla högt, säger Bent Blomqvist, ny filmkommissionär på Åland.

Tiina Lymis nya hyllade storfilm Stormskärs Maja tar oss till den åländska ytterskärgårdens gömda pärlor med karga klippor, vida havsvyer och idylliska skärgårdslandskap. Fotspårsturism har blivit populärt på många håll och nu ska Maja locka turister och filmproduktioner till Åland.

Konkurrensen är enorm, eftersom det finns filmkommissioner lite överallt som tävlar om uppmärksamheten, säger Ålands nya filmkommissionär Bent Blomqvist.

En filmkommissionärs huvuduppgift är att locka filmproduktioner till den egna regionen och verka som en bro mellan filmindustrin och tillståndsgivare, organisationer och myndigheter.

– Filmturism och fotspårsturism är en stor del av businessen. Även om till exempel filmen Frozen är animerad har filmen lockat mängder av människor till den riktiga kommunen Arendal i Norge.

Bildtext Bent Blomqvist är ny filmkommissionär på Åland. Bild: Jenny Jägerhorn / Yle Bent Blomqvist

Viking Line, som är en stor sponsor på Åland, har sytt ihop Stormskärs Maja-paketresor till ögruppen och Ålands museum kommer att ordna en utställning om Stormskärs Maja från april till augusti med bilder, projiceringar, kläder och övrig rekvisita från filmen.

Att Stormskärs Maja skulle landa på Åland var ingen självklarhet, säger Blomqvist.

– Det som avgjorde var det produktionsstöd man fick från Ålands landskapsregering.

Det kunde lika väl ha blivit någon annan plats. Det är business och stora förhandlingar hit och dit.

Bildtext När man skulle ha en ko av en viss sort till inspelningarna nästa dag fixades en sådan på momangen tack vare goda nätverk, säger Bengt Blomqvist. Bild: Antti Rastivo Amanda Jansson,Stormskärs Maja,Tiina Lymi,filmrecensioner,Åland

Min företrädare Titte Törnroth hade en stor vision om att få den amerikanska filmproducenten Albert R. Broccoli och James Bond att spela in en del av sin film på Åland. Vi har tyvärr inga digitala studior, men det går alltid att fixa till det om de vill filma i ytterskärgården. Bent Blomqvist, filmkommissionär

Kan Åland bli nästa Island och Norge?

Island och Norge är med sina fjordar och trollska landskap populära länder att spela in filmer och serier i. De har lockat till sig storfilmer som Mission Impossible: Fallout, Star Wars: The Empire Strikes Back och Harry Potter and the Half Blood Prince, Dune, och serien Game of Thrones. På en showreel hyllar Christopher Nolan, en av Hollywoods just nu kändaste regissörer, Norges vackra filmatiska landskap, där bland annat hans filmer Inception, Tenet och Insomnia spelats in.

Den fjärde säsongen av den populära amerikanska tv-serien True Detective med Jodie Foster spelades in på Island, med ett filmteam på hundratals personer som bodde där i över ett halvår. Islands stora Hollywoodregissör Baltasar Kormákur har byggt upp ett stort studiokomplex på Island och har planer att bygga bostäder för flera hundra filmarbetare. Blomqvist träffade nyligen Kormákur på Island.

– Sådana resurser har vi inte på Åland. Min företrädare Titte Törnroth hade en stor vision om att få den amerikanska filmproducenten Albert R. Broccoli och James Bond att spela in en del av sin film på Åland, säger Blomqvist och fortsätter:

– Vi har tyvärr inga digitala studior, men det går alltid att fixa till det om de vill filma i ytterskärgården. Amerikanerna är kända för att de vill komma med hela sitt filmteam.

Film- och tv-industrins omsättning har ökat med 85 procent på Island under de senaste åren och blivit en kassako tack vare att man lockat utländska filmproduktioner till landet. Vad kan Åland locka med?

– Vi har en underbar natur och unik skärgård. Det finns en hel del filmproducenter som är intresserade av till exempel att det bara är tio minuter från hotellet i Mariehamn ut till öppet hav och de yttersta öarna.

Bildtext Vid inspelningarna användes snökanoner men sista inspelningsdagen började det snöa, berättar Bent Blomqvist. Bild: Solar Films / Stormskärs Maja,Amanda Jansson

Samarbete är nyckeln

Skärgården sträcker sig också bredare utåt från Åland och samarbetet mellan Åbo filmkommission, Stockholms filmkommission och Gotlands filmkommission kunde vara betydligt större, menar Blomqvist.

– Det finns också mycket samproduktioner där vi ska kunna samarbeta. På det sättet kan skärgården smälla högt.

Blomqvist har jobbat på Finlandssvenskt filmcentrum i över 20 år och i 12 år på Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden. När det gäller finansiering av film och tv i Norden är samarbetet nyckeln.

– Jag tror jag har ett stort nätverk som är väldigt viktigt i det här fallet. Som filmkommissionär är nätverket det viktigaste nästan.

Stormskärs Maja skulle kunna visa upp en annan Finlandsbild för en internationell publik än till exempel Kaurismäkis något dystra och lågmälda filmer. Men för att Stormskärs Maja ska kunna slå igenom internationellt krävs stort arbete och synlighet på internationella filmfestivaler.

– Det är ett stort slagfält om distribution av alla filmer som produceras.

Förhoppningsvis hamnar filmen på en av de tio stora internationella festivalerna, där man verkligen säljer film. Men filmmarknaden är en berg- och dalbana, man vet aldrig vad som slår igenom.

Bildtext Den svenskspråkiga filmen Tove med Alma Pöysti i huvudrollen blev en internationell succé. Bild: Sami Kuokkanen © Helsinki-filmi filmer,Tv & film,Film i Finland,Finska regissörer,Nordisk film,Yle Teema

Filmspråk har väckt debatt

När regissören Antti J Jokinen valde att göra filmen Helene om Helene Scherfbeck på finska för några år sedan väckte det en het språkdebatt. Men både filmen Tove och Stormskärs Maja har visat att film på svenska också kan gå hem i Finland. Men det är fortfarande inte lätt och rätt kontakter behövs.

– Jag är lite förvånad över att produktionsbolaget Solar Films verkligen vågat satsa på den här filmen på svenska, två timmar och fyrtio minuter på svenska med åländsk dialekt. Vad jag har förstått är bortfallet i den finländska biografdistributionen fortfarande rätt stort om det är frågan om en svenskspråkig film, säger Blomqvist och fortsätter:

– De har ju nog haft i åtanke en större svensk distribution i Sverige, som underlättas om språket är svenska. Och Åland är ju lite av ett lilla Mallorca, lilla Mallis i Sverige. Alla i Sverige känner till Åland.

Filmen kommer att visas i Sverige via Nordisk film om någon månad och innan det på Göteborgs filmfestival. Blomqvist tror att Stormskärs Maja kan locka också många svenskar till att fotspårsturista på Åland efter att de sett filmen.

– Den är som en stor reklamfilm det här för Åland på många sätt.

Vad ser du mest fram emot i ditt jobb som filmkommissionär?

– Ja, att börja toppa det här är ju en omöjlighet på ett vis. Jag har en hel del på gång, hemligheter än så länge, men jag ser verkligen fram emot att eventuellt få en viss större, internationell tv-serie till Åland inom ett par år.