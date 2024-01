Tyck till: På vems sida ställer du dig i kalabaliken kring Van Halen efter Eddies död?

Diamond Dave vs Wolfgang Van Halen — Rond 1

Eddie Van Halens död 2020 gjorde inte att de ständiga grälen inom bandet upphörde, snarare tvärtom.

Bandets ursprungliga vokalist David Diamond Dave Lee Roth kom just ut med en svavelosande rant på YouTube om Eddies son Wolfgang Van Halen som spelade bas i bandet under de sista åren. Roth kallade Wolfgang this fucking kid (senare ändrat till crazy kid) och pärklade över att pojkspolingen bakom hans rygg hade sett till att Roths inbjudna kvinnliga gäster kastades ut från arenorna de spelade på.

Roth hävdade att det ingalunda var frågan om random groupies utan bandets 40-åriga affärspartners som de facto blev utkastade från konserten med 82 crew-medlemmars lönecheckar i handväskan.

Wolfgang Van Halen i sin tur har sagt att hela hans tid i Van Halen var en erfarenhet som lärde honom hur det inte ska vara i ett band. Alla var i luven på varandra hela tiden och stämningen var dålig. Wolfgang var bara 15 år gammal då han 2006 blev efterträdare till Michael Anthony på bas i Van Halen.

Deras egon var litet för stora för att rymmas i samma rum Lasse Grönroos

Sammy Hagar som efterträdde Roth 1985 och var med om att uppnå ännu större succé med bandet har sagt att han är okej med att sjunga några låtar som David Lee Roth sjöng på sin tid, men David Lee Roth har enligt honom totalvägrat att sjunga något från Hagars period. Van Halen turnerade 2002 med båda två vokalisterna, men deras egon var litet för stora för att rymmas i samma rum.

Efter Eddies död fanns det planer på en tributgrej med alla tre vokalisterna, även Gary Cherone som sjöng på albumet Van Halen III (1998) och Joe Satriani på gitarr. Men grälen mellan de inblandade ledde till att det rann ut i sanden.

I höstas sade Sammy Hagar att han vill turnera 2024 med Michael Anthony, Joe Satriani och Jason Bonham på trummor med ett set som innehåller mest Van Halen-låtar. Sedan blev det bråk om den saken igen.

