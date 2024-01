FSSM inleddes med sprint – Lindroos och Ståhlberg korades till mästare

Damer

1. Anni Lindroos Pargas IF 2.14,45

2. Julia Häger IF Minken +0,36

3. Sandra Jordman IF Minken +8,79

4. Frida Häggkvist Närpes Kraft +18,93

Herrar

1. Alexander Ståhlberg IF Minken 1.54,05

2. Benjamin Sundqvist IF Minken +0,58

3. Lukas Kuuttinen Närpes Kraft +1,32

4. Aaron Häggman Vörå IF +4,98



D18

1. Ellinor Halonen Närpes Kraft 2.18,07

2. Johanna Häggkvist Närpes Kraft +0,07

3. Vilma Hahtokari IF Åsarna +2,64

4. Ida Nordkvist IF Femman +12,96

H18

1. Isak Finskas IF Femman 1.59,25

2. Melker Wikblom IF Minken +2,74

3. Benjamin Virta Pargas IF +5,30

4. Noah Sjöblom IF Femman +8,71

D16

1. Anni Rohila Pargas IF 2.23,80

2. Theresia Johansson Pargas IF +0,19

3. Wilma Grannas IF Brahe +1,68

4. Lea Snickars Närpes Kraft 02,53

H16

1. Sander Wiklom IF Minken 2.06,57

2. Amos Korin Pargas IF +1,17

3. Hannes Sundberg IF Minken +8,90

4. Anton Lindfors Pargas IF +12,29

D14

1. Ylva Heikius Pargas IF 2.31,54

2. Saga Markén Oravais IF +11,14

3. Veera Salokangas Vörå IF +11,56

4. Agnes Thylin IF Brahe +15,99

H14

1. Elwin Fröding Malax IF 2.23,33

2. Theo Österberg Oravais IF +0,09

3. Johannes Klippi IF Sibbo-Vargarna +1,74

4. Vidar Halmesmäki IF Brahe +1,83