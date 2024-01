Också Finland avbryter tillfälligt stödet till FN:s flyktingorgan

Finland avbryter stödet till FN:s flyktingorgan UNRWA, uppger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio (Sannf).

Meddelandet från Utrikesministeriet kommer efter beskyllningar om att anställda vid UNRWA medverkat i Hamas terrorattack mot Israel.

Flera anställda vid flyktingorganet The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees har avskedats på grund av misstankar om FN-organets inblandning i terrordådet mot Israel i oktober.

Utrikesministeriet uppger att beskyllningarna om att 12 av organets medarbetare varit delaktiga i attacken är allvarliga och ministeriet förutsätter en oberoende och grundlig utredning av saken.

Finland har ett fyraårigt avtal om humanitärt bistånd med UNRWA, det är frågan om fem miljoner euro per år under perioden 2023-2026.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio har beslutat att Finland avbryter utbetalningarna tills vidare med anledning av beskyllningarna.

– Det får inte gå en endaste euro av Finlands pengar till Hamas eller andra terrorister. Misstanken om medverkan av biståndsmottagarens anställda leder till att stödet avbryts. Fallet måste utredas grundligt, uppger Tavio.

