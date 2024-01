Direkt: Jasmi Joensuu föll dråpligt, Jasmin Kähärä klar för semifinal – tre finländska herrar kämpar om semifinalplatser

1. Lucas Chanavat FRA 2.34,03

2. Johannes H. Kläbo NOR + 2,00

3. Ben Ogden USA + 2,80

4. Håvard S. Taugböl NOR + 3,29

5. Janik Riebli SUI + 3,70

6. Valerio Grond SUI + 4,35

7. Erik Valnes NOR + 4,96

8. James Schoonmaker USA + 5,44

9. Edvin Anger SWE + 5,62

10. Jan Stölben GER + 5,91

12. Joni Mäki FIN + 6,64

18. Lauri Vuorinen FIN + 7,47

21. Niilo Moilanen FIN + 8,05

34. Emil Liekari FIN + 9,74

44. Juuso Haarala FIN + 11,46

56. Wiljam Mattila FIN + 13,93