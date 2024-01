Alexander Ståhlberg fick efterlängtat formbesked och siktar på att ta hem trippeln i FSSM: ”Jag vet att det finns ännu en växel, men vi är inte riktigt där ännu”

D08 Damer - 8 1 km F

1. Isabel Anderssén IK Falken 4:11.9

2. Elin Storbjörk IK Falken 4:48.4 +36.5

3. Cecilia Ek IK Falken 4:59.2 +47.3

H08 Herrar - 8 1 km F

1. Melwin Pihlajamäki IF Brahe 3:55.9

2. Niklas Brännström IF Åsarna 4:12.3 +16.4

3. Santeri Korpi Kyrön Voima 4:19.2 +23.3

D10 Damer - 10 2 km F

1. Iris Eva Alice Nordmyr Vörå IF 7:22.8

2. Emma Haldin Vörå IF 7:35.2 +12.4

3. Livia Karlsson Pargas IF 7:41.8 +19.0

H10 Herrar - 10 2 km F

1. Lukas Storbjörk IK Falken 6:38.8

2. Elis Wik Vörå IF 6:44.7 +5.9

3. Kevin Johansson Pargas IF 6:48.7 +9.9

D12 Damer - 12 3 km F

1. Maja Snickars Närpes Kraft Skidförening 9:47.0

2. Ines Anderssén IK Falken 9:48.4 +1.4

3. Amanda Grannas IF Brahe 9:49.3 +2.3

H12 Herrar - 12 3 km F

1. Julian Romero Österby Sportklubb 9:14.4

2. Noel Holm IF Brahe 9:35.4 +21.0

3. Anton Nyman Österby Sportklubb 9:38.0 +23.6

D13 Damer - 13 3 km F

1. Veera Salokangas Vörå IF 8:52.0

2. Venla Wilenius Borgå Akilles 9:17.7 +25.7

3. Lovisa Myrskog IF Åsarna 9:51.0 +59.0

H13 Herrar - 13 3 km F

1. Johannes Klippi IF Sibbo-Vargarna 8:25.7

2. Alex Lundfors Malax IF 8:42.2 +16.5

3. Elias Heinonen Pargas IF 9:06.7 +41.0

D14 Damer - 14 3 km F

1. Saga Markén Oravais IF 8:39.3

2. Ylva Heikius Pargas IF 8:52.6 +13.3

3. Isabella Less IF Sibbo-Vargarna 9:10.1 +30.8

H14 Herrar - 14 5 km F

1. Matheo Holm IF Brahe 12:56.0

2. Filip Romero Österby Sportklubb 13:01.7 +5.7

3. Theo Österberg Oravais IF 13:06.0 +10.0

D15 Damer - 15 5 km F

1. Lea Snickars Närpes Kraft Skidförening 12:39.4

2. Matilda Hermans Oravais IF 13:16.8 +37.4

3. Anni Rohila Pargas IF 13:20.7 +41.3

H15 Herrar - 15 5 km F

1. Hannes Wägar IF Minken 12:29.1

2. Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna 12:40.3 +11.2

3. Emil Anderssén IK Falken 12:49.1 +20.0

D16 Damer - 16 5 km F

1. Theresia Johansson Pargas IF 12:22.2

2. Winnie Markén Oravais IF 13:32.2 +1:10.0

3. Sara Cederholm IF Minken 13:56.4 +1:34.2

H16 Herrar - 16 6 km F

1. Amos Korin Pargas IF 14:15.3

2. Sander Wikblom IF Minken 14:17.9 +2.6

3. Elias Eriksson IF Minken 14:45.1 +29.8

D17 Damer - 17 6 km F

1. Vilma Hahtokari IF Åsarna 15:55.4

2. Ida Nordkvist IF Femman 16:24.9 +29.5

3. Rebecca Nyberg Pargas IF 17:15.0 +1:19.6

D18 Damer - 18 6 km F

1. Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening 15:50.6

2. Eeva Antikainen IF Minken 16:06.4 +15.8

3. Jill Friberg Österby Sportklubb 16:42.1 +51.5

H17 Herrar - 17 9 km F

1. Lauri Kortejärvi Borgå Akilles 21:20.4

2. Adam Holm IF Minken 21:54.8 +34.4

3. Einar Vickholm Borgå Akilles 21:58.5 +38.1

H18 Herrar - 18 9 km F

1. Melker Wikblom IF Minken 20:58.8

2. Isak Finskas IF Femman 21:26.0 +27.2

3. Benjamin Virta Pargas IF 21:46.4 +47.6

D20 Damer - 20 9 km F

1. Wilma Lax Borgå Akilles 23:16.0

2. Linda Hyöty IF Femman 24:17.0 +1:01.0

3. Felicia Granholm Vörå IF 24:24.5 +1:08.5

D21 Damer 9 km F

1. Julia Häger IF Minken 22:08.2

2. Anni Lindroos Pargas IF 22:09.0 +0.8

3. Sandra Jordman IF Minken 22:38.9 +30.7

H20 Herrar - 20 12 km F

1. Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening 27:44.9

2. Oskari Kalliokoski Pargas IF 28:19.6 +34.7

3. Mico Sjölund IF Brahe 28:39.5 +54.6

H21 Herrar 12 km F

1. Alexander Ståhlberg IF Minken 25:33.0

2. Johannes Vuorela IF Minken 26:12.8 +39.8

3. Aaron Häggman Vörå IF 26:33.5 +1:00.5