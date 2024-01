Kevin Lankinen lyckades inte sätta punkt för Edmontons långa segersvit, Ukko-Pekka Luukkonen är glödhet och Kaapo Kakko gjorde mål igen

Lördagens stora NHL-omgång var ingen finländsk succé. Hela 24 finländska utespelare fanns på isarna och det totala saldot blev 1+7=8 poäng.

Edmonton Oilers fick en bedrövlig start på säsongen och valde att byta tränare i mitten av november. Under Kris Knoblauchs ledning har bitarna fallit på plats och på lördagen tog Edmonton sin 16:e raka seger genom att besegra Nashville Predators med 4–1 på hemmaplan.

NHL:s längsta segersviter Lag Säsong Raka segrar 1. Pittsburgh 1992–93 17 2. Columbus 2016–17 16 2. Edmonton 2023–24 16

Edmonton får möjlighet att tangera Pittsburghs ligarekord efter all star-uppehållet. Den 6 februari står matchen Vegas–Edmonton på programmet.

– Segersviten är inget som vi snackar om i omklädningsrummet, säger Knoblauch på NHL:s webbplats.

Bildtext I början av säsongen drogs Edmonton med stora målvaktsproblem. Stuart Skinner har spelat upp sig och har nu vunnit tolv raka matcher. Bild: Perry Nelson-USA Today Sports/All Over Press Stuart Skinner

Kevin Lankinen fick vakta Nashvillemålet men lyckades alltså inte bryta motståndarens segersvit. Nashville vann skottstatistiken med 29–21 och Stuart Skinner (28 räddningar på 29 skott) i Edmonton tog hem målvaktsmatchen mot Lankinen (17/20).

Tränaren Andrew Brunette var ändå rätt så belåten med Nashvilles insats.

– Vi spelade verkligen bra i fem mot fem. Vi skapade tillräckligt för att vinna matchen, säger Brunette.

Det var Edmontons anfallsstjärnor som låg bakom segern: Connor McDavid noterades för 1+3 och Leon Draisaitl för 1+2.

Corey Perry, som fick sparken från Chicago Blackhawks för två månader sedan, debuterade i Edmontons tröja. Saldot för tredjekedjans ytter blev 0+0.

Santeri Hatakka imponerade

Den 23-årige backen Santeri Hatakka fick göra sin tredje match i New Jersey Devils tröja. Orsaken till att Hatakka kallades upp var att New Jersey dras med stora skadeproblem i defensiven.

Tampa Bay Lightning hemmabesegrade New Jersey med 6–3 i en match där tunga poäng stod på spel. Båda lagen jagar en slutspelsplats i öst.

Bildtext Santeri Hatakka har spelat tolv NHL-matcher. Nio i San Jose säsongen 2021–22 och tre i New Jersey säsongen 2023–24. Bild: Kim Klement Neitzel-USA Today Sports/All Over Press Brandon Hagel,Santeri Hatakka

Hatakka gjorde en förträfflig match och utmärkte sig även i statistiken. Han spelade fram till Ondrej Palats 1–2-reducering och noterades för +2 i plus/minus-statistiken.

Tampa Bay har nu vunnit åtta av sina nio senaste matcher.

Slutspelsjagande lag i öst Lag Matcher Poäng 5. Tampa Bay 50 59 6. Toronto 47 58 7. Detroit 49 57 8. Philadelphia 50 56 9. NY Islanders 49 52 10. Pittsburgh 46 51 11. New Jersey 47 51 12. Washington 47 51

Finländsk målvaktsmatch

Ukko-Pekka Luukkonen vann den finländska målvaktsmatchen mot Kaapo Kähkönen då Buffalo Sabres slog San Jose med 5–2 på bortaplan.

Luukkonen räddade 23 av 25 skott, Kähkönen 31 av 35 skott.

Bildtext Ukko-Pekka Luukkonen har startat 23 matcher, Devon Levi 19 och Eric Comrie 7. Bild: Robert Edwards-USA Today Sports/All Over Press Ukko-Pekka Luukkonen

Under de två senaste veckorna har Luukkonen spelat sex matcher och räddat 137 av 145 skott, vilket ger en räddningsprocent på 94,5 och 1,36 insläppta mål per match.

Lagkamraten Henri Jokiharju i Buffaloförsvaret blev utan poäng, men noterades för +3 i plus/minus-statistiken.

Hintz och Heiskanen i poängprotokollet

I Dallas Stars stod Miro Heiskanen för 0+2 och Roope Hintz för 0+1. Det höll på att gå på tok för Dallas som ledde med 4–2 mot Washington Capitals med två minuter kvar på klockan.

Washington reducerade och kvitterade sent, och matchen fick avgöras i förlängning. Där avgjorde Thomas Harley och Dallas vann med 5–4. Harley stod även för förlängningsmålet senast då Dallas tog en 4–3-förlängningsseger mot Anaheim Ducks.

Den 22-årige backen Harley gör en förträfflig säsong. Saldot på 46 matcher är nu 12+17=29 poäng. Buffalobacken Rasmus Dahlin toppar backarnas skytteliga med sina 13 mål.

Bildtext Miro Heiskanen (till vänster) behöver inte längre spela med Ryan Suter. I stället har han Thomas Harley (till höger) som backpar. Bild: AFP / Lehtikuva / Sam Hoode Miro Heiskanen,Thomas Harley

Matt Duchene kom upp i 1 000 spelade NHL-matcher och stod för Dallas 4–2-ledningsmål. I somras köptes hans kontrakt ut av Nashville Predators och i sin nya klubb är saldot på 48 matcher 17+28=45 poäng.

– Det är så lätt att spela i det här laget. Alla är så bra och laget är välcoachat, säger Duchene på NHL:s webbplats.

– Det har varit så roligt. Jag är tacksam för att få spela i Dallas.

Sam Reinharts poängsvit allt längre

Florida Panthers tog sin fjärde raka seger genom att vinna över New York Islanders på bortaplan. Oliver Ekman Larsson gjorde 3–2-segermålet i förlängningen.

Aleksander Barkov fick fortsätta att spela med Evan Rodrigues och Mackie Samoskevich. Finländaren stod för 0+1 efter att ha spelat fram till Matthew Tkachucks 2–1-mål i powerplay.

Sam Reinhart gjorde matchens första mål och förlängde sin poängsvit till 13 matcher. Saldot i dessa matcher är 14+4=18 poäng.

Kaapo Kakko gjorde mål igen

Kaapo Kakko blev nattens enda finländska målskytt. Precis som i fredagens match mot Vegas Golden Knights gjorde Kakko sitt mål på slutet då matchen redan var avgjord.

14 s Kaapo Kakko gjorde mål på slutet - Spela upp på Arenan

New York Rangers tvålade till Ottawa Senators med 7–2 på bortaplan och Kakko stod för matchens sista fullträff då 57.52 spelats.

Kakko, som hade +2 i plus/minus, håller till i tredjekedjan tillsammans med doldisarna Will Cuylle och Jonny Brodzinski.

Bildtext Joonas Korpisalo spelade för Los Angeles i våras. Sedan skrev han ett femårskontrakt med Ottawa. Bild: Marc DesRosiers-USA Today Sports/All Over Press Joonas Korpisalo,Zac Jones

Joonas Korpisalo blev utbytt efter att matchen kommit halvvägs och New York Rangers tagit ledningen med 4–2. Säsongen har varit bedrövlig: räddningsprocenten är 88,6 och Korpisalo har släppt in 3,52 mål per match.

Gör Auston Matthews 70 mål?

Toronto Maple Leafs besegrade Winnipeg Jets på bortaplan med 4–2. Auston Matthews stod för segermålet och kom upp i 40 fullträffar. Saldot på 46 matcher är 40+18=58 poäng och om takten håller i sig landar Matthews på 70 mål.

Att komma upp i 40 mål på 46 matcher är sällsynt. Jaromir Jagr har senast levererat i motsvarande takt, han kom säsongen 1996–97 upp i 40 mål efter att ha spelat 43 matcher.

Skytteligan 1. Auston Matthews, Toronto 40

2. Sam Reinhart, Florida 37

3. David Pastrnak, Boston 33

4. Nikita Kutjerov, Tampa Bay 32

5. Nathan MacKinnon, Colorado 31

Resultat

Philadelphia–Boston 2–6

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, +/- 0, 17.24

Dallas–Washington 5–4 (efter förlängning)

DAL: Jani Hakanpää 0+0, -1, 19.08

DAL: Miro Heiskanen 0+2, +1, 24.38

DAL: Roope Hintz 0+1, +1, 14.25

DAL: Esa Lindell 0+0, -1, 19.56

San Jose–Buffalo 2–5

SJS: Kaapo Kähkönen 31/35 räddningar

BUF: Henri Jokiharju 0+0, +3, 19.55

BUF: Ukko-Pekka Luukkonen 23/25 räddningar

Edmonton–Nashville 4–1

NSH: Kevin Lankinen 17/20 räddningar

Carolina–Arizona 3–1

CAR: Sebastian Aho 0+0, -1, 21.33

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+0, +/- 0, 9.39

CAR: Antti Raanta 10/11 räddningar

CAR: Teuvo Teräväinen 0+0, -1, 18.44

ARI: Matias Maccelli 0+0, -1, 17.00

ARI: Juuso Välimäki 0+0, -1, 15.37

Tampa Bay–New Jersey 6–3

TBL: Waltteri Merelä 0+0, +/- 0, 9.37

NJD: Santeri Hatakka 0+1, +2, 16.44

Ottawa–NY Rangers 2–7

OTT: Joonas Korpisalo 13/17 räddningar (utbytt 31.16)

NYR: Kaapo Kakko 1+0, +2, 12.08

Pittsburgh–Montreal 3–2 (efter förlängning)

PIT: Valtteri Puustinen 0+1, +1, 9.24

MTL: Joel Armia 0+0, -1, 17.10

MTL: Jesse Ylönen 0+0, +/- 0, 11.27

Winnipeg–Toronto 2–4

WPG: Rasmus Kupari 0+0, +/- 0, 10.07

NY Islanders–Florida 2–3 (efter förlängning)

FLA: Aleksander Barkov 0+1, -1, 20.02

FLA: Anton Lundell 0+0, -1, 16.10

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, +/- 0, 14.46

FLA: Niko Mikkola 0+0, +/- 0, 17.53

Detroit–Vegas 5–2

DET: Olli Määttä 0+0, +1, 20.31

Minnesota–Anaheim 2–3

ANA: Urho Vaakanainen 0+1, +/- 0, 16.42

Calgary–Chicago 1–0

Vancouver–Columbus 5–4 (efter förlängning)