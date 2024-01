Icon of the Seas har gett sig ut på sin första kryssning i Karibien – jättefartyget tillverkades vid varvet i Åbo

Den enorma lyxkryssaren lämnade hamnen i Miami tidigt på söndag morgon finsk tid. Över 10 000 passagerare ryms ombord på fartyget.

Icon of the Seas gav sig ut på sin premiärtur från hemmahamnen i Miami tidigt på söndag för att spendera en vecka på det Karibiska havet.

Fartyget, som sammanlagt kostat två miljarder dollar, döptes i tisdags av fotbollsspelaren Lionel Messi som fick äran att krossa champagneflaskan i samband med ceremonin.

Fartyget är byggt vid varvet i Åbo och överläts till beställaren Royal Caribbean Group i november ifjol. Icon of the Seas är det första fartyget i Icon-klass som byggts i Åbo och det har sysselsatt tusentals vid varvet i Åbo.

Ett fartyg i Icon-klass är en jätte – Icon of the Seas är fyra gånger större än Viking Lines passagerarfartyg Viking Glory och Viking Grace. Fartyget har 20 däck, är 365 meter långt och har under normala omständigheter plats för över 5 600 passagerare.

Ombord på fartyget finns också världens största vattenpark ombord på ett fartyg. Det finns också sju simbassänger.

Meyer Turku kommer under de kommande åren att bygga åtminstone två systerfartyg till Icon of the Seas.

