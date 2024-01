Norrmännen överlägsna i masstarten – Simen Hegstad Krüger utmanade Johannes Hösflot Klæbo förgäves: ”Omöjligt att göra något åt”

1. Johannes H. Kläbo NOR 39.25,2

2. Simen Hegstad Krüger NOR + 0,7

3. Jules Lapierre FRA + 12,0

4. Harald Ö. Amundsen NOR + 13,5

5. Friedrich Moch GER + 14,1

6. Pål Golberg NOR + 15,1

7. Elia Barp ITA + 15,7

8. Richard Jouve FRA + 17,8

9. Beda Klee SUI + 18,4

10. Florian Notz GER + 18,7

17. Perttu Hyvärinen FIN + 29,9

38. Arsi Ruuskanen FIN +1.45,8

44. Juuso Haarala FIN +2.16,2

53. Emil Liekari FIN +2.34,9

75. Wiljam Mattila FIN +9.12,8

Markus Vuorela FIN DNF