New York Times: Hamas återanvänder israeliska vapen som inte har detonerat

Vapen som israeliska styrkor har använt mot Gaza används nu emot dem.

Den palestinska islamistiska organisationen Hamas får en betydande del av sina vapen genom att utnyttja all den odetonerade israeliska ammunition som hamnat i Gaza, skriver The New York Times med hänvisning till vapenexperter samt israelisk och västerländska underrättelsetjänster.

Tidigare har man trott att vapensmugglingen genom tunnlar varit det viktigaste sättet för Hamas att få tag på vapen. Landvägen går det inte att ta in vapen eftersom israelisk militär blockerar Gazaremsan.

Enligt rapporten är det i stället så att Hamas bygger ihop en stor del av sina raketer och pansarvärnsvapen av det materiel som samlats in, bland annat odetonerad israelisk ammunition och annan utrustning.

Israeliska tjänstemän har känt till att Hamas använt sig av israeliska vapen, men omfattningen har förvånat både vapenexperter och diplomater.

Israels vapen vänds emot Israel

De vapen som israeliska styrkor har använt för att upprätthålla blockaden av Gaza under de senaste 17 åren har nu använts mot dem.

Flera år av sporadiska bombningar och den senaste tidens bombardemang av Gaza har fyllt området med tusentals ton odetonerad ammunition.

Odetonerad ammunition är en huvudkälla, och den återanvänds nu för sprängämnen och raketer, säger Michael Cardash, tidigare biträdande chef för den israeliska nationella polisens bombröjningsavdelning och israelisk poliskonsult.

Israeliska och amerikanska militära sprängämnen har gjort det möjligt för Hamas att beskjuta Israel med raketer och att attackera israeliska städer från Gaza.

Vapenexperter säger att ungefär tio procent av ammunitionen vanligtvis misslyckas med att detonera, men att siffran i Israels fall kan vara högre. Felfrekvensen på vissa av dessa missiler kan vara så hög som 15 procent, säger en israelisk underrättelseofficer som, liksom andra intervjuade i artikeln, talade på det villkor att de fick vara anonyma då de diskuterade underrättelsefrågor.

En odetonerad bomb kan bli hundratals robotar eller raketer, skriver The Washington Post.

Hamas stjäl vapen från israeliska baser

Hamas beväpnar också sina krigare med vapen som stulits från israeliska militärbaser.

Israeliska myndigheter har också känt till att deras vapen är sårbara för stöld. I en militärrapport från början av 2023 noterades det att tusentals kulor och hundratals vapen och granater hade stulits från dåligt bevakade baser, och att de förts till Västbanken och Gaza via Sinai.

Blev tydligt i samband med Hamas attack mot Israel i oktober

Konsekvenserna blev tydliga den 7 oktober då Hamas utförde sin blodiga attack mot Israel.

Några timmar efter att Hamas sprängt sig genom gränsen upptäckte israeliska soldater kroppen av en beväpnad Hamasman som dödats utanför militärbasen Re'im. Hebreisk skrift var synlig på en granat på hans bälte, och den identifierades som en israelisk granat av ny modell.

Ett israeliskt kriminaltekniskt team som undersökte en av de 5 000 raketer som avfyrades av Hamas den 7 oktober dagen upptäckte att sprängämnen med största sannolikhet hade kommit från en odetonerad israelisk robot som avfyrats mot Gaza under ett tidigare krig.

Attackerna den 7 oktober visade att Hamas arsenal inkluderade iransktillverkade attackdrönare och nordkoreansktillverkade raketgevär.

Källa: The New York Times