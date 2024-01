Legendariska sportkommentatorn Arne Hegerfors är död

En av Sveriges kändaste och populäraste tv-personligheter har gått bort. Arne Hegerfors blev 81 år gammal.

Arne Hegerfors gick ur tiden natten till måndag. Under de senaste åren led han av flera svåra sjukdomar, bland annat cancer.

Hegerfors var en väldigt folkkär tv-profil som inledde karriären i Göteborg i mitten av 1960-talet och 1969 flyttade han till Stockholm för att jobba på SVT Sport.

Hegerfors, som föddes i Göteborg, jobbade för SVT i 29 år innan han flyttade till Canal Plus och C More.

Hegerfors som belönades med det Stora journalistpriset 1992 avslutade sin journalistkarriär 2012. Han blev mest känd som ishockey- och fotbollskommentator.

Han jobbade även för underhållningsprogrammet Kryzz.

”Nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome!” var ett av hans mest legendariska citat som han bjöd på efter att Martin Dahlin nickade in 3–1-målet då Sverige slog Ryssland i fotbolls-VM 1994.

Källor: SVT, Aftonbladet