Harriet Järf är Finlands bästa amatörbagare: ”Det var utmanande att göra tv på finska – svenskan är ju mitt känslospråk”

Segern i Koko Suomi leipoo gick på måndag kväll till Liljendalbördiga Harriet Järf. Nu drömmer hon om en egen bakbok, produktutveckling eller samarbete med företag.

– Känslorna är lite all over the place. Det känns otroligt bra!

Harriet Järf gästar Yle Östnylands studio på tisdag morgon. Vid 21-tiden på måndag kväll klarnade det att hon vunnit Koko Suomi leipoo, och efter det har gratulationerna haglat tätt på sociala medier och i telefonen.

– Det har varit roligt att märka hur folk har levt med mig under veckorna och hejat på mig.

Hon fick vakta sin tunga

Järf fick inte avslöja någonting om hur det skulle gå i programmet, vilket testade henne rejält. Först fick hon inte ens berätta att hon är med, och senare fick hon fundera noga över sina ordval för att inte avslöja något om inspelningarna.

– Det är ju en otrolig lättnad nu att äntligen få lätta på locket, och att få svara ärligt på folks frågor om detaljer. Jag har fått vara lurig och säga att ”ni får se på tv”.

Bildtext Tusentals människor har varje vecka följt med Harriet Järfs utmaningar i Koko Suomi leipoo. Bild: Stefan Paavola / Yle bagare,mat,tävlingar

Mannen, den närmaste familjen och några vänner som har hjälpt med barnen under inspelningsdagarna har vetat om hennes medverkan, men också de har lyckats hålla det hela hemligt.

Final med maffig bröllopstårta

I finalen fick de tre finalisterna baka salta och söta horn i det tekniska uppdraget, som de inte kunde förbereda sig för på förhand.

– Det var i sig ett roligt uppdrag, och man kunde vänta sig något relativt utmanande. Det fanns många komponenter och man fick läsa mellan raderna. I ärlighetens namn kom jag inte ens ihåg att jag klarade uppdraget så bra förrän jag såg det på tv.

Liljendalbördiga Harriet Järf tog hem segern i Koko Suomi leipoo: "Känslorna är all over the place"

Paradbaket hon fått planera var en vintagetårta. Järf valde att baka en bröllopstårta, eftersom hon inte hade en sådan på sitt eget bröllop.

Paret Harriet och André Järf gifte sig vintertid, och det var fastlagsbullar som serverades gästerna.

”Svanarna for helt åt skogen”

Den rosa festtårtan i tv-finalen pryddes av två svanar i maräng på toppen. En egen utmaning var temperaturen – det var över 30 grader utomhus då de bakade i tältet under finaldagen.

– Det var otroligt att vi alla tre lyckades få fram kakor. De tänkte glida i sär och jag hade utmaningar med svanarna. Det syntes inte på tv, men första gången jag gjorde dem gick det helt åt skogen.

Harriet Järf hade försökt förbereda sig för värmen genom att använda vegetabilisk grädde, som håller värme mycket bättre än vanlig grädde gör.

Bildtext Harriet Järfs finaltårta hade två svanar av maräng på toppen. Bild: Privat tårtor

Inför programmet hade hon kollat upp många nya idéer och följt med andra bagare. Järf skrattar och säger att hon var väldigt asocial inför inspelningsstarten.

– Varenda sekund av min fritid läste jag på, kollade recept och såg på tipsvideor. Alla veckoslut sysslade jag med provbakning, och det är förstås upp till var och en att bestämma hur mycket man vill satsa och förbereda sig.

En särskild utmaning att uttrycka sig på finska

Det att hela programmet spelades in på finska var en spännande utmaning för svenskspråkiga Järf. Även om hon är mer eller mindre tvåspråkig är svenskan ändå känslospråket.

– Jag tror jag hade betett mig helt annorlunda om programmet hade gått på svenska. Jag hade kanske haft mer roliga skämt och så. Nu skulle jag baka, prestera och prata finska i korrekta meningar – samtidigt.

Bildtext Då segern var ett faktum gick glädjen inte att ta miste på. Bild: Privat personporträtt

Enligt Järf var det omöjligt att förstå på förhand hur det känns att baka på tv. Hon beskriver upplevelsen som att vara i en tryckkokare.

– Om du gör något bra, men speciellt om du gör något dåligt, har du alla kameror på dig. Det satte en enorm press på en att visa vad man kan. Det var psykiskt påfrestande.

Trots pressen höll Järf sig lugn och sansad under hela serien, något många tittare också sagt till henne.

– Jag har nog ändå haft många pingisbollar i huvudet och ibland fullständig panik. Jag valde ändå från början att inte hacka ner på mig själv i programmet, utan föra fram det positiva.

Framtiden öppen

Och vad händer nu? Även om många proffsiga amatörbagare drömmer om ett eget café eller bageri känns det inte aktuellt för Järf.

– Jag tröttnar så lätt på det jag gör, så jag skulle kanske inte klara av att göra samma saker om och om igen. Min framtid finns nog på produktutvecklingssidan.

Om det sedan betyder en egen bakbok eller samarbete med företag återstår att se.