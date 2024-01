15 svenska daghem försöker hålla öppet trots strejken: ”Om bara föreståndare kommer på jobb kan vi inte ta emot några barn”

Kapaciteten på Vasa flygplats begränsas under strejken senare i veckan. Karleby-Jakobstads flygplats stänger helt.

Informationen kommer från Finnair, som tvingas ställa in merparten av sina flyg under den politiska strejken. Totalt drabbas omkring 550 avgångar under torsdag och fredag.

Karleby-Jakobstads flygplats hör till dem som stänger helt. Ingen passagerar- eller frakttrafik flygs då från flygplatsen.

Från Vasa flygplats trafikerar Finnair, men begränsat. Kunder med inköpt biljett informeras och erbjuds alternativa rutter.

Texten är en förkortad översättning av artikeln Vaasan lentoasemalla rajoitettu kapasiteetti lakon aikana, Kokkola-Pietarsaari kokonaan suljettu, skriven av Ulla Kuivasmäki / Yle Pohjanmaa.