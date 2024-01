Ovana målskytten slog till i krossen – Toni Utunen firade landslagskallelsen med dubbla fullträffar mot jumbon

Toni Utunen är ingen stor målskytt, men då Pelicans körde över jumbon SaiPa slog backen till. Utunen gjorde två mål i matchen som Pelicans vann med hela 8–1. Jukurit är ny tabelltvåa efter åttonde raka segern.

På måndagen presenterade Jukka Jalonen truppen till den svenska EHT-turneringen. Tre debutanter hade fått ett samtal av förbundskaptenen och en av dessa var Pelicans-backen Toni Utunen.

Utunen har både U18- och U20-guld på sin meritlista men nästa vecka får han dra på sig A-landlagets tröja för första gången.

– Det var en liten överraskning men det här har varit en dröm länge, sa Utunen om landslagskallelsen i en video som Pelicans publicerade före matchen.

Och 23-åringen från Karleby firade landslagskallelsen med två fullträffar mot hopplösa jumbon SaiPa. Utunen petade in 3–0 för Pelicans i slutet av första perioden, och halvvägs in i matchen satte han 5–0.

Att Utunen gör mål hör inte till vanligheten. Innan dagens match hade han prickat in en puck den här säsongen. Hans bästa saldo under karriären är fyra fullträffar i grundserien under säsongen 2021–22.

SaiPa hade inte skuggan av en chans och blev totalt utspelat. Pelicans gjorde fem mål i andra akten och ledde med 8–1 efter 40 minuter. Det blev också slutresultatet.

– Vi gör verkligen en bra insats, vi var redo för den här matchen. Vi var effektiva och förtjänade segern. Vi har gått framåt på alla områden, säger Pelicans tränare Tommi Niemelä i MTV:s sändning.

Ny seger för Jukurit

Jukurit har imponerat den här säsongen och nu avslutade laget den här månaden med att besegra Ässät på bortaplan med 5–2. Jukurit har vunnit tio av elva matcher sedan årsskiftet och kvällens seger var den åttonde i rad.

– Förhoppningsvis kan inget lag stoppa oss den här säsongen. Vi har en bra lagandra och spelar väldigt bra i defensiven, säger Konsta Helenius.

Helenius gjorde 2–1 i mitten av matchen och i början av tredje perioden satte Niilo Romppanen in 3–1.

Ässät fick in en reducering då sju minuter återstod att spela men kort därpå säkrade Pekka Jormakka segern för Jukurit med sitt 4–2-mål. Linus Nässen fastställde slutresultatet i tom bur på slutet.

– Det var högt tempo i matchen och en bra seger för oss, säger Helenius.

Kvällens seger gjorde att Jukurit gick upp på andra plats i tabellen. Laget ligger två poäng före Tappara men har också spelat två matcher mer än regerande mästarna.