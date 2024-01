Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Allt fler män under 34 ansöker om sjukpension på grund av psykisk ohälsa

I fjol ökade antalet män som sökte om sjukpension med 30 procent jämfört med det föregående året, enligt pensionsförsäkringsbolaget Elo. Bland unga är psykiska sjukdomar den största orsaken.

Oskar har ansökt om sjukpension på grund av depression.

– Jag försökte jobba då studierna inte lyckades, men det gick inte. Jag ser inga andra alternativ än sjukpension.

Den andra omgångens förhandsröstning börjar i dag

Den andra omgångens valdag närmar sig, och från och med i dag kan du förhandsrösta. Det står numera mellan Alexander Stubb och Pekka Haavisto.

Förhandsröstningen i Finland pågår till nästa veckas tisdag, utomlands kan du förhandsrösta fram till inkommande lördag. Valdagen är den 11.2.

Kärnkraften gör comeback i flera länder i Europa

När EU-kommissionen nästa vecka presenterar ett klimatmål för år 2040 väntas de små modulära kärnkraftverken ligga bra till. Den gröna omställningen, de stundvis skyhöga energipriserna och en strävan till energioberoende från Ryssland har överlag gett kärnkraften medvind.

Det är unionens största kärnkraftsproducent Frankrike, som kraftfullt driver frågan. Finlands miljö- och klimatminister Kai Mykkänen konstaterade nyligen att också Finland kan komma att satsa rejält på mera kärnkraft.

Nu går skattepengar till att utreda bro över Kvarken

Regeringsprogrammet tvingar Trafikledsverket att utreda möjligheten till en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå, trots att de inte ville prioritera den.

Utredningen motiveras med Finlands Natomedlemskap och vikten av god försörjning. Vid en möjlig rysk blockad av all fartygstrafik i Östersjön skulle Finland vara helt beroende av vägtransporten in via Torneå-Haparanda. Då skulle en fast förbindelse över Kvarken avlasta.

Under vårvintern ska förstudien planeras för att kunna inledas och sedan pågå i ett år. Våren 2025 kommer den att stå klar.

– Vi har bokat upp 200 000 euro från vårt planeringsprogram för att kunna göra en förstudie, säger biträdande direktör Tapio Ojanen på Trafikledsverket.

Nedskärningar i vården i Vörå väcker frustration

I december kom beskedet om att den allmänmedicinska avdelningen i Oravais i Vörå fick fortsätta, trots tidigare hot om nedläggning. Det grå molnet över det glada beskedet visade sig ändå vara rejäla nedskärningar i verksamheten.

Många trodde att beslutet innebar att avdelningen får fortsätta ungefär som förut, alltså som en allmänmedicinsk avdelning som också tar emot mera krävande fall där behovet av läkare och sjukskötare kvarstår. I stället kommer verksamheten bantas ner till den grad att avdelningen inte kommer att kunna fungera som en allmänmedicinsk avdelning längre.

Det blir en molnig dag i dag, med tilltagande vind mot kvällen.

Början av dagen kommer att vara molnig i landets södra och mellersta delar, samt i norra Österbotten och Kajanaland. Temperaturen rör sig mellan -4 och +2 grader. Vinden kommer att tillta mot kvällen, på natten kommer vi att se snöfall eller blötsnö.

I Lappland är det omväxlande molnighet. Under dagen kan man förvänta sig några snöbyar i såväl norra Lappland som i mellersta Lappland. Temperaturen är mellan -3 och +1 grader. Vinden är under dagen måttlig eller frisk samt byig, i fjällen hård och tilltar mot natten.

På många håll i landet är trottoarerna lokalt mycket hala, på grund av ett tunt lager snö ovanpå isiga ytor.