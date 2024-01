Hönsfrikassén och dillköttet försvann från menyn då Anja blev husmor i skolköket

Vega lördag placerar fingret mitt i skolmaten och allt vad det innebär. Minns du favoritmaträtten, kaoset i matsalen eller den snälla köksan som hälsade på alla? Berätta dina minnen och tankar kring skolmat i formuläret längst ner!

Anja Lillqvist har jobbat med skolmat på ett eller annat sätt under 27 år. Numera är hon bespisningschef på Pedersöre kommun, men hon minns ännu ett av besluten hon tog i början av karriären.

– När jag fick min första befattning som husmor på Sursik skola, var dillkött och hönsfrikassé det första jag tog bort. Det har inte funnits på matsedeln sedan dess, berättar Anja.

Många minns de två klassikerna inom skolmat, men sällan med värme. De var inte Anjas favoriter heller då hon själv gick i skolan.

– Egentligen var jag en sådan som inte åt skolmat. Precis som de flesta andra barn och ungdomar, så föll jag också för grupptrycket. Skolmat åt man inte så där överdrivet mycket av, minns Anja.

Det finns goda matminnen också, som då köksan Karin från lågstadietiden gjorde en havresoppa med plommon i.

– Det var jättegott! Det hade jag aldrig smakat tidigare, säger Anja.

Hon minns också tonfisken, eftersom det var rätt ovanligt då Anja gick i skola på 80-talet. Hon tyckte den var rätt speciell i smaken, men precis som många andra gillade hon den. I hemmen i Munsala åt man mest färsk fisk på den tiden.

Centralköket i Pedersöre levererar mat både till dagis- och skolbarn.

Den personliga kontakten viktig

Det som lämnat de starkaste minnena är ändå inte smaken på maten, utan den personliga kontakten med köksorna, både i låg- och högstadiet. Den typen av kontakt känns viktig också idag.

– Det är intressant att det inte bara är lärare, utan också köks- och städpersonal som kan vara en väldigt viktig kontakt. Vissa elever vänder sig till oss ibland. Det är jättetrevligt att man kan hjälpa till och diskutera med andra än lärare också. Kökspersonalen är väldigt viktig i skolmiljön, säger Anja.

Mycket har förändrats i skolköken under de åren som Anja Lillqvist jobbat. Ny utrustning gör att maten blivit hygien- och hälsomässigt bättre, råvaror som potatis anländer färdigt skalad och kål är färdigt hackad. Med viss nostalgi i rösten berättar hon om hur kökspersonalen tidigare skalade potatisen tillsammans och ventilerade samtidigt veckans händelser.

Bildtext För en del barn kan skollunchen vara den enda varma måltiden om dagen. Bild: Minna Rosvall / Yle skolmat,Åbo

Det finns också en till förändring, som gäller eleverna.

– När jag började jobba inom skolbespisningen så var inte eleverna lika hungriga på måndagen, som de är idag. Vi gjorde rent utav mindre mat på måndagar eftersom eleverna hade ätit mycket hemma under helgerna. Så är inte situationen längre. Barnen har väldigt stor aptit på måndagar, säger Anja.

Hon gissar att det antingen beror på att man inte hunnit tillreda mat hemma eller inte hunnit äta så mycket under veckosluten, men det kan förstås bero på annat också. Under Anjas ledning försöker man tillreda så pass barnvänliga maträtter på måndagar, så att alla kan äta sig mätta.

Då försöker man servera någon av de många rätterna som brukar vara populära bland eleverna i Pedersöres skolor. Sådana är lätta att räkna upp för Anja.

– Kycklingnuggetter, citronetter, alltså panerad fisk med citronsmak, köttbullar, risgrynsgröt, spagetti med köttfärssås och lapskojs alltså kött- och moslåda. Det här är de som jag kommer på som snabbast.

Utmanande med vegetariskt

Mat som enligt Anja är mer utmanande för eleverna är purésoppor, vissa fiskrätter, beroende vilken sås det serveras med, och även vegetarisk mat.

– Vi skulle behöva få in mera vegetarisk kost på vår matsedel i Pedersöre. Vi försöker nog, och serverar vegetariskt en gång i veckan. Vi borde prata gott om vegetarisk mat i hemmen redan när barnen är små och försöka bjuda på olika grönsaker för att barnen ska bli vana med smakerna, säger Anja.

Enligt henne går riven morot och kålrot lättare hem hos barnen om det serveras som en del av köttfärssås, men så fort barnen ser att det är grönsaker på tallriken blir det svårare. Samtidigt finns det mer traditionella vegetariska maträtter, som är lättare att servera.

– Vegetarisk ärtsoppa, grönsaksbiffar, potatis och gräddfilssås med en god sallad till, sådant fungerar ganska bra. Men till exempel linsgryta, löksoppa är utmanande. Ännu i alla fall, säger Anja.

