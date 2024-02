Elever går promenader på gympan eftersom det inte finns lediga hallar – Nickby behöver fler idrottslokaler, anser lärare

Brist på lokaler påverkar gymnastikundervisningen i Sibbo. Lärare önskar fler tider i ishallen och fler hallar att använda men undervisningschefen anser att utbudet räcker till.

Det bubblar bland gymnastiklärarna i Nickby. Mette Ryyti-Hänninen visar ett veckoschema som delats i en chatt som lärarna har. Flera timmar under skoldagarna är märkta med rött i schemat.

De röda timmarna är sådana där idrottslokalerna inte räcker till och alla sex gymnastiklärare inte har någonstans att vara, förklarar hon.

– Det tär på motivationen att du som lärare ska erbjuda eleverna ändamålsenlig undervisning och så har du inte ändamålsenliga lokaler att använda, säger hon.

Från fyra till två tider i ishallen

Lärarna kan ordna undervisning i allaktivitetshallen, gymnastiksalen i Nickby hjärta samt i ishallen. Det här räcker inte till på hösten och vintern då gräsplanen är ur bruk, anser Mette Ryyti-Hänninen.

Tiderna i ishallen har dessutom skurits ner. Tidigare åkte eleverna i de övre klasserna skridsko fyra gånger per läsår. För några år sedan skars tiderna ner till två, en på höstterminen och en på vårterminen.

Bildtext I nuläget kan eleverna i värsta fall åka skridsko en gång i oktober, och sedan en andra gång i januari. Mette Ryyti-Hänninen skulle gärna ha tider två veckor i rad. Bild: Malin Valtonen / Yle skolidrott,Sibbo,gymnastik,idrottslärare,gymnastiklektioner,gymnastiklärare,ishallar,skridskoåkning,ringette

Gymnastiklärarna är tacksamma över att ha istider i en ishall, men skulle gärna ha fler om systemet var ett annat.

– Man ser det tydligt på isen, att vi inte övar lika mycket som förut. Det är jättesynd och trist, säger hon.

Icke-fungerande system

Orsaken till att istiderna blev färre var att lärarna i de lägre klasserna fick rätt att boka ishallen. Mette Ryyti-Hänninen tycker det är klart att de också ska ha möjlighet att boka tider, men att systemet som togs i bruk inte fungerar.

Enligt det nuvarande systemet kan Ryyti-Hänninen och hennes kollegor, som undervisar klasserna 7-9 och gymnasiet, boka tider varannan vecka. Däremellan är veckorna reserverade för klasslärare i årskurs 1-6 och för daghem.

Bildtext Totalt sex gymnastiklärare jobbar i Nickby. Mette Ryyti-Hänninen har två svenska kollegor, två på finska sidan och en kollega som har små grupper i gymnastik. Bild: Malin Valtonen / Yle skolidrott,Sibbo,gymnastik,idrottslärare,gymnastiklärare

Ryyti-Hänninen skulle gärna se att systemet gjorde det möjligt för henne att boka två veckor i sträck.

Som ämneslärare har hon 24 timmar undervisning i veckan, vilket betyder att det finns luckor i schemat som lärare i de lägre klasserna skulle kunna utnyttja.

– Den här perioden har jag väldigt få timmar. På tisdagar och fredagar har jag inga lektioner. Då skulle lågstadierna ha fulla dagar att boka in sig på men nu står isen tom, förklarar Mette Ryyti-Hänninen.

Tillsammans med de andra gymnastiklärarna har hon ringt, skrivit och tagit upp problemet på möten. Trots det har inget förändrats. Svaret lärarna har fått är enligt henne att ”nu är det bestämt så här och så är det så”.

Lärare: Finns behov för en hall till

Mette Ryyti-Hänninen hoppas på bättre lösningar nu när Sibbo har fått en ny utbildningsdirektör, Tommi Eränpalo.

Hon önskar att alla parter satte sig ner och diskuterade olika lösningar som skulle effektivera användningen av ishallen.

Hon hoppas också på att gymnastiklärarna åter skulle ha rätt att boka Sibbo-Vargarnas hall. Det skulle underlätta läget de dagar då alla sex av dem behöver någonstans att ordna skolidrott.

Bildtext När det är slaskigt, halt och vått ute är det bättre att ordna skolgymnastik inne, anser Mette Ryyti-Hänninen som hoppas att gymnastiklärarna skulle kunna ta Sibbo-Vargarnas hall i användning igen. Bild: Mira Bäck / Yle Nickby, Sibbo

I praktiken finns det ingen köldgräns för utegymnastik. Men motiverade elever som vill få undervisning blir inte så glada av att gå en 60 minuters promenad för det inte finns någonstans att ordna annan skolgymnastik, förklarar Mette Ryyti-Hänninen.

– När det är vinter, snö, slask och vått är det inte roligt. Då skulle en hall vara bra att ta till, när den dessutom står tom, säger hon och syftar på Sibbo-Vargarnas hall.

Undervisningschef: Bättre system för alla barn

För undervisningschefen Riikka Strandström kommer kritiken mot ishallens bokningssystem inte som en överraskning. Hon har hört gymnastiklärarnas önskemål tidigare och beskriver det hela som en evighetsfråga.

Själv anser hon att förändringen har förbättrat användningen av ishallen bland alla åldersgrupper i Nickby och att den har möjliggjort att skridskokunskaperna kan utvecklas även hos de yngre barnen.

Bildtext Ishallens nuvarande system är mera rättvist. Nu har alla elever rätt till tid i ishallen, säger undervisningschef Riikka Strandström. Bild: Malin Valtonen / Yle skolidrott,Sibbo,ishallar

Strandström upplever att det kanske är förändringen i sig – och inte själva systemet – som är problemet.

– Om man ser på saken ur bara en åldersgrupps synvinkel så är det säkert mindre istid. Men ser man till precis alla 3 800 barn så har deras tillgång till ishallen förbättrats.

Strandström lyfter fram att det är möjligt för lärare att boka in sig också under veckodagar då det inte är deras vecka i ishallen. Enligt henne finns det till exempel under de yngre elevernas veckor lediga tider i ishallen på eftermiddagarna.

Om det egna önskemålet inte går att förverkliga så tänker man lätt att man inte blivit hörd. Undervisningschef Riikka Strandström

Läraren Mette Ryyti-Hänninen påpekar att hon som ämneslärare har fasta tider för gymnastiken och de går inte att flytta. Hon anser att klasslärare har bättre möjlighet att flytta lektioner om de mest undervisar en och samma klass.

Riikka Strandström har själv en bakgrund som lärare och tillbakavisar Ryyti-Hänninens påstående. Strandström har erfarenhet av att undervisa en annan klass i gymnastik, och då har lektionen varit fastställd till en viss dag och tid.

Hon påpekar också att barn i dagisåldern är mer bundna till måltider och vilotider och att yngre elever har kortare skoldagar än äldre.

Utbildningssektorn har varje år ordnat en diskussion om idrottslokalerna, och då har deltagarna också diskuterat ishallen.

– Om det egna önskemålet inte går att förverkliga så tänker man lätt att man inte blivit hörd. Men det är deras syn på saken, svarar undervisningschef Riikka Strandström.

Lärarna har ringt, skrivit och lyft fram saken på möten men de upplever att ingen på kommunen lyssnar på dem. Hur svarar du på den här kritiken?

– Jag tänker inte svara mera på det här. Det här är en intern sak som jag inte tycker att ska gås igenom i medierna, svarar Strandström.

”Lokalerna räcker till”

På frågan om varför lärarna inte längre använder Sibbo-Vargarnas hall svarar Riikka Strandström att Nickby hjärta numera har en 1 000 kvadratmeter stor gymnastiksal som lärarna kan använda. Det är också en kostnadsfråga.

Strandström anser att idrottslokalerna räcker till. Hon lyfter fram möjligheterna till utegymnastik.

– Bredvid skolan finns en isplan och bredvid skolan går skidspår, räknar Strandström upp.

Enligt gymnastikläraren Mette Ryyti-Hänninen fungerar det ändå inte i praktiken att åka skridsko på isplanen, eftersom all utrustning finns förvarad i ishallen ett stycke bort från skolan.

Då går största delen av gymnastiklektionen till att gå mellan skolan, ishallen och isplanen, påpekar hon.

– Vi tänker på elevernas bästa och deras rätt att ha en ändamålsenlig undervisning i gymnastik, säger Mette Ryyti-Hänninen.