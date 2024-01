Tystare på Tiktok när Universal Music drar slutsatser och lämnar plattformen

I ett öppet brev konstaterar musikjätten Universal Music att förhandlingarna om att förnya streamingkontraktet med Tiktok har strandat. Det gamla avtalet upphör vid midnatt.

Världens största skivbolagskoncern Universal Music Group konstaterar i ett öppet brev till artister och låtskrivare att videoappen Tiktok ”försöker bygga en musikbaserad verksamhet utan att betala ett rättmätigt pris för musiken”.

Det anges som en orsak till att förhandlingarna mellan musikjätten – som enligt brittiska BBC kontrollerar ungefär en tredjedel av världens musik – och kinesiskägda Tiktok har strandat.

Det gamla avtalet som har gjort det möjligt att använda Universal-musik på videor på Tiktok upphör den sista januari 2024.

Det innebär att Tiktok från och med torsdag inte ska ha tillgång till låtar av artister som Taylor Swift, Beatles, The Weeknd, Rolling Stones, Ariana Grande, Elton John och Drake, eller till exempel Sophie Ellis-Bextor-låten Murder on the Dancefloor, som nyligen har varit en hit på Tiktok.

I Finland hör Robin Packalen och Isac Elliot till Universals artister, liksom också äldre storheter som Popeda och 22-Pistepirkko. I Sverige hör såväl Abba som Loreen och Veronica Maggio till Universal-stallet.

Enligt Universal ville man i förhandlingarna med Tiktok inte bara trygga en lämplig ersättning för bolagets artister och låtskrivare, utan också skydda artister mot att bli utnyttjade av AI, artificiell intelligens.

Enligt Tiktok är det beklagligt att Universal på det här sättet har ”låtit sin egen girighet köra över deras artisters och låtskrivares intressen”.

Tiktok beskriver sig som en plattform med långt över en miljard användare som är ett gratis sätt att sprida och upptäcka talanger.

I somras slöt Tiktok ett nytt avtal med Warner Music Group, världens tredje största skivbolagskoncern.

