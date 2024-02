Sysslade Airiston Helmi med laglig inkvartering och placering eller med organiserad brottslighet? Domen faller i vår

På onsdagen avslutades Airiston Helmi-rättegången vid Egentliga Finlands tingsrätt. Åklagaren yrkar på straff på upp till fem år för de åtta åtalade.

Det var i september 2018 som 400 poliser, gränsbevakare och militärer slog till i en jättelik razzia på många olika platser i Åbolands skärgård. Man hittade drygt 3,5 miljoner euro i kontanter.

Flera personer misstänktes för penningtvätt och skattebedrägeri, men i april 2023 lades misstankarna om penningtvätt ner och pengarna som beslagtagits betalades tillbaka till de misstänkta.

Rättegången inleddes i december 2023, mer än fem år efter Finlands genom tiderna största husrannsakan.

Åtta personer samt företaget Airiston Helmi stod åtalade för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott, medgärningsmannaskap till grovt skattebedrägeri samt grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri. Dessutom krävdes de på skadestånd om totalt cirka 2,8 miljoner euro.

Bildtext Försvarsadvokat Kai Kotiranta och specialåklagare Petri Rautio diskuterar med varandra under Airiston Helmi-rättegången. Bild: Hannu Vähämäki / Yle Airiston Helmi,Egentliga Finlands tingsrätt,Kai Kotiranta

Specialåklagare Petri Rautio sade i sin slutplädering att det finns starka bevis för de grova ekonomiska brotten. Han anser också att den huvudåtalade Pavel Melnikov lett en organiserad kriminell organisation.

Han hänvisade till bevismaterialet med organisationsplaner, rapportering och övervakning, företagets strikta dataskydd, hierarki och ordergivning som påminner om en militär organisation.

Sedelbuntarna var pengar Melnikov sparat för sin pensionering

Försvarsadvokaterna anser att Airiston Helmi varit ett normalt företag inom rese- och inkvarteringsbranschen, och att allt skett lagligt.

Enligt Kai Kotiranta, som är Pavel Melnikovs försvarsadvokat, väcktes myndigheternas intresse då man märkte att Airiston Helmi och Melnikov gjort många fastighetsköp och byggt både hus, helikopterlandningsplattor och bryggor runt om i skärgården.

Bildtext Airiston Helmi ägde fastigheter på flera olika ställen i Åbolands skärgård, men efter att företaget försatts i likvidation började man sälja sina fastigheter. Bild: Yle Uutisgrafiikka Airiston Helmi

Företaget ägde 13 fastigheter i Pargas och på öar i den åboländska skärgården.

Dessutom hade Melnikov och anställda vid företaget lyft stora summor pengar från bankautomater i Pargastrakten, sammanlagt över 4 miljoner euro. En stor del av pengarna hittades i kassaskåp och i sedelbuntar i Airiston Helmis fastigheter.

Vid slutpläderingen på onsdag betonade Kotiranta att hans klient Pavel Melnikov har varit en oklanderlig affärsman. Han hade skaffat fastigheterna i skärgården för eget bruk och för att kunna ha turism- och inkvarteringsverksamhet.

Bildtext Pavel Melnikov deltog i rättegången i början av januari 2024 efter att han lovats att han inte häktas om han kommer till Finland. Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva Airiston Helmi,Pavel Melnikov,rättegångar

Tidigare under rättegången sade Melnikov att kontanterna som hittades under polisrazzian var pengar inför hans pensionering, som han låtit ta ut regelbundet under 10 år och sparat, eftersom han inte litar på banker.

Kotiranta vidhöll att Airiston Helmi inte är en organiserad kriminell organisation, utan ett normalt företag med laglig verksamhet.

Airiston Helmi - detta hände 2018 Öppna Företaget Airiston Helmi har figurerat flitigt i rubrikerna sedan slutet av september 2018. Detta hände: 22.9.2018: Centralkriminalpolisen genomför husrannsakningar i Åbolands skärgård och på andra håll i Egentliga Finland. Tre miljoner euro i kontanter och bevismaterial motsvarande hundratals bärbara datorer hittades i operationen. Två personer greps. 23.9: En tredje person greps. Det kommer uppgifter om att ett finskt aktiebolag misstänks för penningtvätt för flera miljoner euro 23.9: Polisen bestrider uppgifter om att säkerhetspolitiska motiv ligger bakom skärgårdsräden. 25.9: Två personer häktades skäligen misstänkta för grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. Den ena mannen är rysk medborgare och den andra mannen estnisk medborgare. 27.9: Det visar sig att största delen av de pengar som Airiston Helmi använt för att köpa fastigheter för kommer från skatteparadis. 28.9: Det blev klart att Skyddspolisen deltar i utredningen. Orsaken uppges vara behovet av stora resurser på grund av enorma mängder material. 2.10: De två gripna omhäktades. Inga bevis för att männen på sannolika skäl kan misstänkas för grov penningtvätt finns i detta skede. 15.10: Egentliga Finlands tingsrätt har omhäktat den ena av de två männen. Mannen hade krävt att bli frisläppt. 17.10: Också den andra mannen omhäktades. Han misstänks för medhjälp till grovt skattebrott. 31.10: Ägaren till Airiston Helmi talade för första gången i offentligheten via sin jurist Kari Uoti. Han bestred misstankarna om brottslighet. 13.11: En av de personer som varit föremål för utredningen kräver att polisen returnerar hans 3 490 000 euro samt personliga ägodelar. 20:11: Den ryska affärsmannen Pavel Melnikov väckte talan mot att polisen använde sig av tvång i utredningen. 28.11: Tingsrätten beslöt att de pengar som beslagtogs i samband med husrannsakan inte återlämnas till ägaren utan stannar hos Centralkriminalpolisen. 11.12: Den estniska mannen som suttit häktad har släppts på fri fot. Polisen tror inte att han kommer att rymma, eftersom han har band till Finland. 14.12: Tingsrätten meddelade att man inte utreder lagligheten i storoperationen.

En utredning som tagit lång tid

Det tog en lång tid att gå igenom det omfattande material som myndigheterna beslagtog 2018. Därför kunde rättegången inledas först fem år senare.

Ändå har många vittnen inte kunnat frågas ut. Alla åtalade har inte kunnat delges sina åtal och kom inte till rättegången. Många andra saker har inte heller gått att få svar på, eftersom det juridiska samarbetet med Ryssland är lagt på is.

Domarna har likaså ett drygt jobb framför sig. Man förväntar sig en dom senare under våren.