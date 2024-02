Handelskammarens vd: ”Vi borde få en mera positiv stämning i Västnyland för att få investeringar”

De företag i Västnyland som känner av lågkonjunkturen har nått botten. De ser nu lite ljusare på framtiden, säger Tommi Knaapinen. Han efterlyser nu flexibilitet för att göra Västnyland attraktivt.

Centralhandelskammaren har publicerat årets första undersökning av olika företags syn på deras egen ekonomiska utveckling: utsikterna är fortfarande inte särskilt ljusa.

Uppskattningen om den egna situationen har ändå inte försämrats sedan undersökningen i oktober, utan lite förbättrats. Inom vissa branscher i Finland ser man ljusare på läget, men företagen har fortfarande svårt att se en större tillväxt.

1 600 företag svarade på enkäten och i Västnyland deltog nästan 30 företag. Det är frågan om allt från stora industrier till enmansföretag.

Färre tror de säger upp personal

Tommi Knaapinen, vd för Västra Nylands handelskammare, säger i videon att de västnyländska företagen troligen nått botten i lågkonjunkturen.

Resultatet i enkäten visar att elva procent av de västnyländska företag som svarade tror att de måste minska på personalen i år. Det är ändå en bättre prognos än i oktober då 22 procent räknade med att antalet anställda minskar.

89 procent av dem som svarat säger att de kommer att ha lika mycket personal som tidigare eller att personalen ökar.

– De med exportindustri ser lite mera positivt på situationen. Över 70 procent tror försäljningen blir lika som i fjol, men att den troligen växer, säger Knaapinen.

Det är i synnerhet stora företag på Hangö udd som det går bra för trots lågkonjunktur, säger Knaapinen i videon.

Bra år för Forcit i Hangö

Sprängämnestillverkaren Forcit i Hangö gjorde ett rekordår 2022 med drygt 220 miljoner euro i omsättning på koncernnivå. Koncernens bokslut för 2023 är ännu inte fastställt, men vd Joakim Westerlund säger att även fjolåret gick bra.

Så här säger Westerlund om omsättningen för 2023:

Joakim Westerlund tror att Forcit fortsätter att växa då han ser på framtiden.

År 2022 jobbade cirka 530 inom hela koncernen, nu är finns det nästan 600 anställda. För fem år sedan jobbade drygt 90 personer i Hangö, i dag är 135 personer anställda på Forcit i Hangö.

Joakim Westerlund räknar med att 150 jobbar i Hangö innan det här året är slut.

Kan man säga som så att ju oroligare läget är i världen, desto bättre går det för Forcit?

Så här svarar Joakim Westerlund:

Byggbranschen lider

Då man ser på företag som har det svårt just nu så är det i synnerhet företag inom byggbranschen som lider av höga räntor och höga materialkostnader.

– De som jobbar inom byggbranschen har varit tvungna att gå från husbyggen till infrastruktur så som att bygga broar, vägar och andra specialbyggen både för privata företag och genom offentlig upphandling. En del industrier har också dragit i handbromsen och väntar med investeringar, säger Tommi Knaapinen.

Hör mera om det här i videon:

Tommi Knaapinen förklarar varför det gått sämre för företagen sedan 2022:

Vad kan Västra Nylands handelskammare och andra göra för att förbättra situationen för företagen i regionen?

Tommi Knaapinen säger att samarbete mellan grannkommunerna är viktigt. Det behövs också samarbete med huvudstadsregionen och myndigheter för att fundera på hur man ska stödja företag så de växer.

Knaapinen ser en stor möjlighet i att kommunerna tar över arbets- och näringsbyråernas (TE-centralernas) uppgifter från och med 2025.

– Men det kan också vara en stor risk: hur får man tag på yrkeskunnig arbetskraft då vi tävlar med andra områden om den? Jag hoppas att kommunerna hittar nya lösningar. Det gäller att inte tänka på kunderna som långtidsarbetslösa, utan att de är resurser för företagen.

Knaapinen: Våga fatta beslut så vi får nya företag

Knaapinen hoppas nu att politikerna vågar fatta beslut och gör det så lätt som möjligt för företag att etablera sig i vår region.

– Jag tycker att vi borde våga fatta beslut om en datacentral i Raseborg och en stålfabrik i Joddböle i Ingå. Det skulle ge en positiv anda i regionen. Man måste förstås se till miljöfrågor, men man måste se på helheten i en längre period. Jag talar om 20 till 30 år framåt.

– Det måste också finnas mångsidiga tomter för nya företag. Det behövs även tomter för egnahemshus och flervåningshus så att alla sorters familjer kan flytta hit.

Handelskammarens uppgift i det hela är att se till att näringslivets möjligheter är så bra som möjligt, säger Knaapinen.

– Vi träffar kommundirektörer, politiker och företag och ser till så att de diskuterar och vet vad grannen behöver. Vi försöker skapa framtidstro. Jag ser Västnyland som ett vinnande område: vi har nära till stora städer och en partner hittar arbete på ett avstånd på en timme från Västnyland, så varför inte ta fasta på att man kan bo och arbeta här? Distansarbete är också en stor möjlighet för Västnyland.

Satsar Västnyland inte tillräckligt på att vara attraktivt för att locka folk?

– Vi pratar mycket med fina ord, så gör även jag just nu, men vi glömmer konkreta saker. Först måste vi ha en vision för Västnyland och sedan ha några enkla konkreta mål som vi arbetar för tillsammans. Då börjar det hända något.

Jo, vi vill ha grön omställning, men inte på min bakgård Tommi Knaapinen om fenomenet nimby

Knaapinen säger att han faktiskt inte vet om de västnyländska kommunerna vill växa.

– Det finns strategier om att man vill ha inflyttning. Ett parti vill att regionen växer, men det vill inte ett annat. Då börjar företag fundera på om de alls ska komma till Västnyland. De tar väldigt noggrant reda på stämningen innan de investerar. Vi borde få en mera positiv stämning i Västnyland så att vi får investeringar hit.

Vem bromsar, är det SFP som är det största partiet i flera kommuner, andra politiker eller stadsdirektörer?

Nej, säger Knaapinen, det är inte de som står på bromsen.

– Stadsdirektörerna samarbetar och det gör också riksdagsledamöterna över partigränserna. De inser att det är positivt om vi växer. Det är nimby-kulturen som bekymrar mig.

Bildtext I Centralhandelskammarens undersökning sade 37 procent av de västnyländska företagen att de har svårt att få tag på specialiserad arbetskraft som elektronikingenjörer, elmontörer och svetsare. Bild: Antti Valtteri Tauriainen / Yle Kajanaland,Otanmäki,metallbranschen,verkstadsindustri,Transtech Oy,svetsare

Nimby, not in my back yard eller inte på min bakgård, innebär att man motsätter sig nya situationer som uppstår i ens egen närhet.

– Jo, vi vill ha grön omställning, men inte på min bakgård. Vi måste kunna ha en diskussion om miljöpåverkan och buller, men det får inte påverka beslutsfattandet som måste göras enligt lagen.

Då verkar det vara gemene man, eller folk i allmänhet, som sätter käppar i hjulen för en utveckling av Västnyland?

Tommi Knaapinen nickar och tar planerna på den fossilsnåla fabriken i Ingå och bygget av Romu Keinänens skrotanläggning i Horsbäck i Ekenäs som exempel.

– Jag förstår att man är orolig för buller och det är helt okej att diskutera hur det påverkar, men man måste fatta sådana beslut att företag kan investera, så att ekonomin rullar på något sätt. Ingå måste ha möjlighet att växa.

Hur ska man då göra för att alla ska jobba för en gemensam framtid för Västnyland där det finns arbetskraft?

– Jag har jobbat två år inom Västra Nylands handelskammare och har jämfört vår region med olika områden. I Österbotten har de en klar vision för framtiden. De har alltid varit framåtriktade och Österbottens förbund stöder på ett bra sätt. Nylands förbund gör inte mycket för Västnyland.

Knaapinen anser att vi inte har en klar gemensam vision hur Västnyland ska utvecklas.

– Vi måste börja med att säga hur vi vill att det ska se ut här om 20 år.

Alla ska jobba för Västnylands framtid

Alla ska ta tag i det jobbet, säger Knaapinen.

– Kommunerna, invånarna och företagen. Det finns konsulter som kan stödja oss i vårt visionsarbete. Vi måste hitta enkla små mål och välja vad vi vill prioritera.

Klarar västnylänningarna av det?

Jo, absolut, säger Tommi Knaapinen.

– Vi har bra stadsdirektörer som samarbetar. Jag hoppas stadsdirektörerna får de resurser de behöver så att företag kan flytta hit och de som redan finns kan investera. Vi måste också få politikerna att samarbeta med grannkommunerna.

Man måste också lyssna på gemene man, säger han.

– Det lönar sig att lyssna på dem som flyttat hit: hur ser de på regionen? Man ska lyssna på dem som bott här länge och på dem som har flyttat och kommer tillbaka. Återflyttarna har bra idéer som vi kan kopiera.