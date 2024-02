Norska ovädret Ingunn nådde orkanstyrka under natten – drar nu över Sverige

Ovädret Ingunn nådde orkanstyrka under natten till torsdag i Norge. Stormen beskrivs som den värsta på 30 år, med vindar på 51,1 meter per sekund. Nu drar ovädret in över Sverige.

Vindbyar på 51,5 meter per sekund uppmättes på två platser i orten Trøndelag under natten till torsdag. Det är långt över orkangränsen på 32,6 meter per sekund.

51,5 meter per sekund motsvarar 185 kilometer i timmen.

Ingunn beskrivs som den värsta stormen på 30 år.

Under torsdagen väntas stormen blåsa vidare mot Lofoten, Vesterålen och Salten i Nordland. Stormen väntas tillta under torsdagsförmiddagen, men enligt norska meteorologer kommer stormen inte att hänga kvar lika länge som den gjorde över Trøndelag.

Jourhavande meteorolog Alexander Skeltved uppmanar norskarna i drabbade områden att vara försiktiga och stanna inomhus.

– Om man har möjlighet att stanna hemma skulle jag starkt överväga det, säger han.

Radhustak blåste av

Den norska polisen har haft flera uppdrag till följd av extremvädret.

– Vi har tagit emot mellan 40 och 50 uppdrag med anledning av de extrema väderförhållandena. Det har varit allt från träd som fallit över vägar och spärrat av dem till att ladugårdsdörrar har blåst in och silos flyttats i vinden, säger insatsledare Bjørnar Gaasvik i en intervju för NRK.

I staden Rørvik blåste taket på ett radhus av under natten. Invånarna evakuerades i samband med händelsen.

– Det är kanske nattens mest extrema händelse. Det är ganska mycket skador där, enligt Gaasvik.

I landskapet Helgeland i Nordland lossnade halva taket på en brandstation under onsdagskvällen.

Flera tusen människor i Norge är utan el till följd av extremvädret.

Rekordvindar också i Sverige

Stormvindarna har dragit in över Sverige under torsdagsmorgonen. Där väntas stormen kulminera under torsdag kväll.

I Stekenjokk i Lapplandsfjällen har det uppmätts vindar på 48,6 meter per sekund i medelvind. Det kan vara nytt rekord, enligt SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Siffrorna granskas i efterhand, och det tidigare rekordet i Sverige var 47,8 meter per sekund i medelvind. Också då uppmättes det i Stekenjokk.

Stekenjokk ligger 1 036 meter över havet och där noteras ofta höga vindhastigheter när stormar passerar, enligt Sjöstedt.

Sveriges meteorologiska myndighet SMHI har utfärdat orange varning för bland annat Lapplandsfjällen.

Källor: NRK, SVT, Aftenposten, SMHI