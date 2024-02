Allt fler röstar på förhand – behöver vi fler vallokaler i framtiden?

I dag, tisdag, är det den sista dagen av förhandsröstningen i presidentvalets andra omgång. Intresset för att rösta på förhand har ökat både i presidentvalet och i riksdagsvalet.

Många har valt att rösta på förhand i presidentvalet, och köerna har tidvis varit långa vid vallokalerna. Hittills har 40 procent av de röstberättigade i Egentliga Finland röstat i valet.

– Vi hade ett ganska högt valdeltagande i presidentvalets första omgång jämfört med tidigare. Det kan hända att ett stort, nationellt val lockar mera. Det säger ekonomi- och personalchef Daniela Sundberg, som är föredragande i centralvalnämnden i Kimitoöns kommun.

Fler lokaler kräver en större personalmängd

Förhandsröstningens popularitet diskuteras av valmyndigheterna i Åboland. Hittills har det inte funnits ett behov att öka mängden vallokaler, visar en rundringning till kommunerna. Det här skulle också kräva en större mängd personal vid vallokalerna.

– För tillfället har vi inte övervägt att öka antalet vallokaler, då allt har fungerat bra. Men om allt fler röstar på förhand i framtiden, så måste vi kanske tänka om, säger Petra Öhman, sekreterare för centralvalnämnden i Pargas.

Det är inte heller en lätt uppgift att hitta en lämplig vallokal. Kommunen måste fundera på hur lokalen fungerar för valfunktionärer och valförrättare, och hur smidigt det är att köa i vallokalen.

– Det gäller att ha bra och ändamålsenliga platser och framför allt ha personal på plats, konstaterar Sundberg vid Kimitoöns kommun.

Förhandsröstningen i presidentvalets andra omgång avslutas på tisdagen.

”Det är inte en lätt uppgift att utvidga lokalerna”

Enligt stadsjurist Noora Syysvirta, som är sekreterare för centralvalnämnden i Åbo, följer staden med läget och man har också fört diskussioner om behovet av fler vallokaler. Hittills har den nuvarande kapaciteten räckt till under förhandsröstningen och staden har haft tillräckligt med personal vid vallokalerna. Även i Pargas och Kimitoön är man nöjd över personalmängden vid vallokalerna.

– Det är inte en lätt uppgift att utvidga de nuvarande vallokalerna, eftersom väggarna kommer emot, konstaterar Noora Syysvirta.

Åbo stad följer också med vilken typ av behov som ökar. Exempelvis har staden fått allt fler ansökningar om att få rösta hemma och därför har staden ökat den mängd personal som tar hand om den biten.

– I det här skedet har personalen räckt till. Men om vi skulle öka antalet lokaler så måste vi också hitta mer personal, säger Syysvirta.

Coronapandemin var knepig för valmyndigheterna

I den första omgången i presidentvalet röstade 44,8 procent av de röstberättigade i Egentliga Finland på förhand. I hela landet var siffran ungefär samma. Det är en ökning jämfört med presidentvalet år 2018, då drygt 36 procent röstade på förhand.

Men det är coronapandemin som har orsakat specialarrangemang i kommunerna under de senaste åren, inte förhandsröstningen. Exempelvis pågick förhandsröstningen under en längre tid under kommunalvalet sommaren 2021.

– Under coronatiden behövde vi extra personal som skulle se till att allt löpte väl och att alla höll ett tillräckligt stort avstånd till varandra. Det var en större utmaning, och nu löper allt igen, säger Petra Öhman vid Pargas stad.

Kommunalvalet 2021 krävde specialåtgärder, såsom vallokaler utomhus, på grund av coronapandemin. Så här såg det ut i en vallokal i Tölö i Helsingfors.

Enligt Daniela Sundberg gjorde Kimitoöns kommun en del förändringar gällande förhandsröstningen just under coronapandemin. Tack vare det har möjligheterna att rösta på förhand förbättrats och därför finns det inte ett behov att öka möjligheterna ytterligare i det här skedet, säger Sundberg.

– I nuläget kan man förhandsrösta under en hel dag i Hitis, istället för endast under en förmiddag som tidigare. Det finns också bättre möjligheter att rösta på förhand på förbindelsebåtarna, säger Sundberg.

I Kimitoön har tidtabellen för förhandsröstningen på förbindelsebåtarna ändrats i presidentvalets andra omgång. Närmare uppgifter hittar du på kommunens webbplats.

Övriga uppgifter om var du kan rösta på förhand i de olika kommunerna hittar du på Justitieministeriets webbplats, eller på kommunernas webbplatser. Själva valdagen är söndagen den 11 februari.