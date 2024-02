NHL-kolumnen: Äntligen börjar våldtäktfallets rättsprocess – dags för Kanada att se sig i spegeln gällande landslagshockeyns värdegrund?

Kanada och NHL skakas av trakasserierna som mörklagts i årtionden. Att unga landslagsspelare gång på gång trakasserat kvinnor utan konsekvenser är problematiskt för en nation som godkänner Lönnlövens grova övertramp i rinken.

Också i veckans avsnitt av NHL-podden diskuteras Hockey Canada-skandalen. Mest uppmärksamhet får ändå Patrik Laine.

Patrik Laines tunga beslut att be om hjälp är värt att hyllas – därför är det onödigt att spekulera om anledningen 30:05

Kanadensisk hockey och därmed hela nationen skakas av de obeskrivligt motbjudande anklagelserna om hur olika generationer av kanadensiska juniorlandslagsspelare i grupper har våldfört sig på unga kvinnor.

Det kanadensiska hockeyförbundet har tystat ner kvinnorna med pengar. Sedan 1989 har Närmare 10 miljoner använts för detta ändamål. Senaste fallet – en gruppvåldtäkt – gjorde sig spelare i JVM-laget 2018 skyldiga till.

Ett halvt år efter JVM-guldet i årsskiftet 2017–18 ordnade kanadensiska hockeyförbundet en galakväll i London, Ontario för att hedra mästarlaget. Under småtimmarna blev en 20-årig kvinna våldtagen på ett lokalt hotell av spelare som varit med om att bärga hem titeln.

Allt som allt åtta lagmedlemmar var ursprungligen misstänkta – nu är det klart att fem spelare blir åtalade för sexuellt övergrepp: Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote, Dillon Dube och Axel Formenton.

Hart är målvakt i Philadephia Flyers, McLeod spelar som forward i New Jersey Devils, Foote är back i samma lag, forwarden Dube representerar Calgary Flames, medan tidigare Ottawa Senators forwarden Fermenton spelat för Ambri-Piotta i Schweiz sedan hösten 2022.

Alla fem har via sina egna jurister nekat till brott och meddelat att man kommer försvara sig emot anklagelserna.

Det som nu väntar är alltså en antagligen lång rättsprocess – och det är all anledning att minnas grunden för västerländsk brottslagstiftning: var och en är oskyldig tills annat bevisas.

Förbundet började om

Sommaren 2022 började skandalen uppdagas ordentligt, då undersökningen som ursprungligen lagts ner 2019 öppnades på nytt.

Det som kom fram är att kanadensiska hockeyförbundet i årtionden systematiskt har tystat ner kvinnor som uppgett sig ha blivit utsatta för sexuellt våld av unga kanadensiska ishockeyspelare – i femton olika fall.

Pengarna har tagits från två öronmärkta fonder. Till råga på allt är det fråga om fonder dit ishockeyförbundet placerat en del av juniorspelarnas obligatoriska licensavgifter.

Pinsamma problem betalades bort och intet ont anande föräldrar till hockeyspelande pojkar och flickor finansierade det.

Allt för att lovande spelare, kommande NHL-miljonärer och Team Canada-stjärnor, inte skulle få sina karriärer förstörda. Och såklart för att kanadensisk landslagshockey inte skulle förnedras.

Kanada chockades ordentligt av avslöjandena. Ärendet togs upp i parlamentet, av regeringen och Hockey Canadas strukturer upplöstes. Huvuden föll och förbundet styrdes av statsmakten till en kontrollerad omstart.

I juli 2023 utnämndes tidigare Curling Canada-ordföranden Katherine Henderson till ishockeyförbundets nya ordförande, som första kvinna någonsin.

Det officiella ansiktet för nationen Kanadas ishockey har alltså börjat om från vad man vill kalla rent bord.

Vi mot världen

En diskussion som inte förts, åtminstone i nämnvärd grad, är om det finns någon djupare orsak inom kanadensisk hockey för att representanter ur många olika generationer av Kanadas mest begåvade unga spelare utan bestraffning kunnat våldföra sig på kvinnor.

Det som Kanadas hockeyförbund sysslat med påminner om sådant som underrättelsetjänster gör för att ”försvara nationen”.

Ändamålet helgar medlen och det är svårt att förbise hur viktigt det är för ishockeyns hemland att bevisa sig vara bäst på nationalsporten, även på juniornivå.

Ingen som följt med internationell topphockey har kunnat undvika att bevittna hur långt kanadensiska spelare är villiga att gå för att vinna.

När det gäller att rubba motståndarna i internationella turneringar kan man vänta sig vad som helst av kanadensiska spelare. Listan på närmast absurda övertramp i rinken av spelare i Lönnlövströjan är lång – och helt i sin egen klass i jämförelse med övriga nationer.

Ishockeyns betydelse för Kanadas självbild spårar ur när spelarna drar på sig landslagets lönnlövströja. Då blir det vi mot världen-tänk och alla medel är tillåtna för att vinna.

För att citera Finlands JVM-målvakt Leevi Meriläinen efter gruppspelsmatchen mot Kanada i JVM 2022: ”Visst hugger de med klubban (på fingrarna) mer än något annat lag”. Han konstaterade vidare att alla känner till det, men ingen gör något. ”De är nu bara sådana”.

Just den attityden är något i princip varje kanadensiskt hockeyfan älskar och hyllar. För Kanada upphör ishockeyn att vara sport när landslagströjan åker på. Det blir fråga om ett krig som måste vinnas.

Spelarna som gör det är kanadensiska hjältar och står i det närmaste över all form av kritik. Risken finns för att en del av hjältarna som förvarar Kanadas position som ishockeyns härskare tappar kontakten till verkligheten.

För att förstå hur det blivit så krävs en tidsresa till 1972, då Kanadas NHL-proffs för första gången steg in på den internationella hockeyscenen.

Matcherna där våldet spelade en avgörande roll formade Kanadas identitet

Hösten 2022 firade Kanada femtioårsjubileet av segern i matchserien på åtta matcher mellan Kanadas bästa NHL-proffs och Sovjets hyperdrillade landslag.

I september 1972 formade Kanada berättelsen om sig själv. Enligt den formades Kanadas nationella identitet när Paul Henderson gjorde målet som gav Kanada segern i ”Summit Series”, en halv minut före den sista och åttonde matchens slutsignal.

Tyvärr blev det samtidigt totalt irrelevant för alla – spelare, tränare, lagledare, politiska och kyrkliga ledare och gemene kanadensare – att de kanadensiska spelarna på vägen till segern överträdde alla gränser för vad som är acceptabelt i en hockeyrink.

För Kanada – såväl laget som nationen – var det enda som gällde att vinna. Berättelsen lever fortfarande lika stark som alltid.

I dag som är fördöms inte det att Bobby Clarke slog sönder Valeri Charlamovs vrist med berått mod. Tvärtom medger Clarke gärna att det var så och säger att han skulle göra samma sak om igen. ”Charlamov var för bra, han bara måste stoppas”.

Lagets mentala ledare, Phil Esposito, har gång på gång, årtionde efter årtionde, berättat att han skulle ha varit färdig att döda motståndare för Kanadas seger. Esposito understryker alltid att han faktiskt menar det han säger.

Generation efter generation av kanadensarna älskar och hyllar Clarke och Esposito för att de inte kände gränser när det gällde att vinna.

Övertramp som inget annat landslag ens varit i närheten av

Efter att Kanada återkom till den internationella ishockeyn har övertrampen bildat en lång kedja av händelser som inte hör hemma i rinken.

Genast när Kanada gjorde sin första VM-turnering med NHL-spelare år 1977 fick motståndarna smaka på oförutsägbara attacker där hockeyklubban användes som yxa eller spjut. Speciellt Sovjetstjärnan Aleksander Maltsev utsattes för grova påhopp.

Några av de värsta kanadensiska svinerierna ägde rum i hockey-VM 1997 i Helsingfors. Då attackerade de kanadensiska NHL-proffsen tjeckiska och svenska spelare – efter slutsignalen – i matcher som de kommande världsmästarna förlorade.

Det var fråga om medvetet psykiskt spel – otroligt nog i regi av chefstränaren Andy Murray. Bara Kanadas landslag sysslar med sådant. Och bara i Kanada applåderas våld och skrämseltaktik som ett fullt godkänt sätt att ta över matcher och turneringar.

Vackert var det inte heller under VM 2012 när det kanadensiska landslagets kapten, superstjärnan Ryan Getzlaf, i Helsingfors nattliv hotade några närgångna finländska festprissar med att på några sekunder golva dem alla.

Lagkaptenen, en 27-årig mångmiljonär, som i det skedet vunnit både Stanley Cup och OS-guld, uppförde sig som en grälsjuk omogen tonårsbuffel när han representerade sitt land.

Ingen från det kanadensiska lagets eller förbundets håll beklagade händelsen som dokumenterades av flera medier. Tyvärr väldigt typiskt för kanadensisk landslagshockey som genomsyras av en illa dold arrogans.

Värdegrunden tål att diskuteras

Just nu vore det skäl för hockeynationen Kanada att inte bara fokusera på en rättegång mot fem forna juniorvärldsmästare. Det skulle i allra högsta grad vara dags att våga föra en öppen diskussion om värdegrunden inom kanadensisk hockey – speciellt landslagshockeyn.

Risken finns för att Kanada åtgärdar symptomen, men lämnar sjukdomen orörd.

Nationen borde ta sig en ärlig blick i spegeln och fördöma grundtanken om att alla medel är tillåtna när nationens hockeyära står på spel. Det känns nämligen inte alls långsökt att en del av spelarna anser sig stå över regler och medmänniskornas rättigheter också utanför rinken.

