Putin säger att ockuperade ukrainska regioner ska integreras med Ryssland senast 2030

Ukrainas östra region Donbass har varit olagligt ockuperad av ryska styrkor sedan 2014 då också Krim annekterades. Sedan 2022 är delar av Cherson, Zaporizjzja och Mykolajiv också ockuperat.

Rysslands president Vladimir Putin sa i onsdags i ett tal att ukrainska territorier som för närvarande är ockuperade måste vara helt integrerade med Ryska federationen till år 2030.

Enligt Putin ska de ockuperade regionerna under de kommande sex åren ”nå den ryska nivån” genom att utvecklas i ”nyckelområden”. Han hävdade också att det han kallar för en integrationsprocess och den socioekonomiska utvecklingen i de ockuperade områdena framskrider.

Han uppmanade också ryska banker att inte oroa sig för västerländska sanktioner.

– Vad finns det att vara rädd för? Vi måste gå in i dessa [ukrainska] territorier mer aktivt och arbeta där, sa Putin och riktade sina kommentarer till finansinstitutioner.

Ryska medier rapporterade den 1 februari att turkiska banker stänger ryska företags konton på grund av hotet om amerikanska sanktioner. USA:s president Joe Biden undertecknade en verkställande order den 22 december 2023 som straffar utländska finansinstitut som bidrar till Rysslands krigsinsats.

ISW: Putin förbereder sig på ett utdraget krig

Enligt analytiker vid Institute for the Study of War (ISW) tyder Putins kommentarer på att han förbereder sig för att förbli i krig med Ukraina på lång sikt. Enligt ISW planerar Ryssland inte några territoriella eftergifter.

Enligt Bloomberg har Putin antytt att han är villig att inleda fredssamtal, och att han skulle släppa motståndet mot att Ukraina går med i Nato i utbyte mot kontroll över Ukrainas ockuperade områden.

Ryskockuperade regioner utgör cirka 18 procent av Ukrainas territorium. Ukrainas villkor för alla fredsplaner är att Ryssland helt drar sig bort från ukrainska områden.

Ukrainska och västerländska ledare har upprepade gånger sagt att de inte tror att Ryssland är intresserat av fredsförhandlingar i god tro.

​Källa: The Kyiv Independent