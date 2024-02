Självhjälpsindustrin omsätter miljarder – så här jagar vi fullständig lycka

Dagens självhjälpsindustri sväller. Det finns ett oöverskådligt utbud av litteratur, webbsidor, poddar, tidningar, tv-program och appar. Människors intresse för att konstant få ett bättre och lyckligare liv visar få tecken på att avta.

Böcker om självhjälp och råd om hur man hittar sig själv, blir lyckligare, går ned i vikt, förbättrar sin självkänsla, maximerar sin effektivitet eller hur man bli framgångsrik och vacker är en populär typ av böcker i framför allt USA. Marknaden där omsätter många miljarder dollar varje år och 15 000 titlar om självhjälp ges ut varje år.

I det här avsnittet funderar Sällskapet på hur vårt samhälle bidrar till en allt mer självcentrerad kultur.

Vi försöker maximera vår lycka, det är som att hela vårt samhälle hetsar oss till en maximeringskultur. Vad som anses vara ett bättre liv beror på samhällets normer och som det ser ut just nu värdesätts effektivitet och prestationer.

Branschen för att optimera sitt liv sysselsätter allt från psykologer och före detta idrottare till astrologer och terapeuter.

Uppsving från Silicon Valley

För ungefär fem år sedan var det ett uppsving i frivilligt lidande bland techmiljardärerna i Silicon Valley. De drev tesen att modern teknologi har gjort människan mindre mänsklig. Och de började med rutiner som upplevdes som mer mänskliga som att stiga upp klockan 4 på morgonen, duscha i iskallt vatten, fasta i flera dagar i sträck och jogga till jobbet i ösregn.

Stoicismen har nästan blivit som en religion för tech-gubbarna

De ville leva ett stoiskt liv, stoicismen hör till den antika livsfilosofin och handlar om att hantera utmaningar och svårigheter på ett konstruktivt sätt. Stoicismen har nästan blivit som en religion för tech-gubbarna och har spritts från Silicon Valley.

I samma veva kom vår tids manliga självhjälpsguru. Kanadensaren och psykologiprofessorn Jordan B Petersen slog igenom med sina livsregler redan år 2018, då kom hans bok 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos. Hans livsråd handlar om att inte ljuga, att man ska ha en bra hållning, stå rak i ryggen och bädda sängen. Mycket av det Peterson predikar har en stark klang av det religiösa hållningssättet. Han blev frontfigur för en hel mansrörelse.

Bildtext Den kontroversiella kanadensiska psykologen Jordan B Peterson, framför allt känd för sina konservativa åsikter om manlighet, fick sitt genomslag år 2018 när han kom med sin första självhjälpsbok om 12 livsregler. Bild: Markku Rantala / Yle professors namn

Självhjälp ersätter prästen

Kyrkan och prästen, som många förr i tiden vände sig till för att be om råd, har idag ersatts av en expertkultur, där man söker hjälp från personer som uppfattas som sakkunniga. Man kan se självhjälpsböcker som ett led i detta. Det menar moralfilosofen Nora Hämäläinen som är docent i filosofi vid Helsingfors universitet och författare till The making of the good person: Selfhelp, ethics and philosophy som utkom år 2023.

Bildtext Moralfilosofen Nora Hämäläinen har länge varit intresserad av vardagsmoral och vardagsvärderingar och på den vägen blev hon också intresserad av självhjälpsindustrin. Bild: Routledge Nora Hämäläinen

– Vårt samhälle har blivit mer och mer sekulariserat. Vi har inte en gemensam religiös plattform som vi kanske hade tidigare, åtminstone här i Norden. Vart ska folk då vända sig med sina frågor och funderingar? Det känns lättare att tipsa om böcker till exempel åt kompisar än att säga att du ska gå och prata med din präst. Det är något som börjar vara ganska främmande även för dem som hör till till exempel den lutherska kyrkan, säger Hämäläinen.

Självhjälp vittnar om en mer individualistisk syn

Om självhjälpsindustrin tilltar och konsumenternas intresse bara ökar visar det tecken på att vi är missnöjda med oss själva. Vad säger den här självhjälpskulturen om vår tid?

– Vi lever ju i en rätt individualistisk kultur, men inte i den bemärkelsen att vi skulle vara självcentrerade, eller ens nödvändigtvis individcentrerade.

Vi har fått ganska många nya friheter att välja hur vi vill leva, påpekar Nora Hämäläinen. Och så räknar hon upp saker som hur vi vill lägga upp vårt arbete, vilka yrken vi vill ha och hur våra familjeliv ska se ut.

– Samtidigt så ålägger det ganska mycket ansvar på oss själva för att se till att det också blir bra. Och det är vårt ansvar att se till att vi får det att fungera.

man sätter alla i ett öppet kontorslandskap och sen ger man dem en självhjälpsbok för att berätta hur de ska klara av psykiskt att sitta i det där öppna kontorslandskapet Nora Hämäläinen

Överlag är självhjälpslitteratur kanske ändå bra att ha som stöd i ett samhälle som förändras relativt snabbt. Vem ska man annars fråga om råd i saker som gäller hälsa, barnuppfostran, förhållanden eller arbetsliv?

Arbetslivet upplevs som mer osäkert i dag än tidigare och ställer även större krav på eget ansvar. Man förväntas vara mer självgående ansvarig för att inte bara göra sitt jobb utan också för att leda sig själv. Detta är något som kritiker av självhjälpslitteraturen har uppmärksammat de senaste decennierna.

Att man ska klara sig själv är det som värdesätts idag.

– Ett klassiskt exempel är att man sätter alla i ett öppet kontorslandskap och sen ger man dem en självhjälpsbok för att berätta hur de ska klara av psykiskt att sitta i det där öppna kontorslandskapet. Eller att man har väldigt högt arbetstempo och stressigt jobb. Och sen ska man läsa ur självhjälpsböcker hur man ska återhämta sig på fritiden för att klara av det där jobbet, säger Hämäläinen.

Mycket fokus på att göra själv

Självhjälpslitteraturen har setts som ett uttryck för en nyliberal människosyn med fokus på individen. Det kan bli ett väldigt självcentrerat sätt att se på sig själv, nästan hyperindividualistiskt. Något ska förändras till det bättre och det är individerna själva som ska förändra sig. Att man ska klara sig själv är det som värdesätts idag.

Bildtext Nora Hämäläinen är docent i filosofi vid Helsingfors universitet Bild: Kia Svaetichin Nora Hämäläinen

– Men det handlar också om hur vi lever tillsammans i ett samhälle, påpekar Hämäläinen. Många självhjälpsböcker handlar om hur man ska vara som förälder, partner, kollega eller chef, det vill säga hur man är med andra människor. Jag skulle inte säga att människor blir mer självcentrerade av självhjälpslitteratur. Det som kan vara ett bekymmer är att man individualiserar olika typer av problem istället för att se dem som strukturella. Det är inte läsaren av självhjälpsböckerna som egentligen är bekymret, utan de institutioner och organisationer som de människorna verkar inom och kommer i kontakt med.

Sociala medier trissar upp bekräftelsebehovet

Det uppfattas som själviskt att hela tiden gå omkring och tänka hur just jag ska kunna förverkliga mina drömmar och må bra, istället för att tänka på omgivningen. Men speciellt i sociala medier visar vi upp oss, vi jämför oss och vi värderar hela tiden oss själva gentemot andra. Att vårt bekräftelsebehov är omättligt och att vi upplever en kronisk otillfredsställelse driver såväl självhjälpsindustrin som konsumtionen av den.

Eftersom det är en växande marknad, finns det också ett intresse att ge ut böcker som kanske inte håller jättehög kvalitet. Nora Hämäläinen

– Det finns ett sug efter självhjälpsböcker och det finns mycket marknadsföring kring den litteraturen och så finns det en beredskap att använda böckerna för att forma våra liv. Eftersom det är en växande marknad, finns det också ett intresse att ge ut böcker som kanske inte håller jättehög kvalitet. Det tycker jag att man kan bekymra sig över, men så är det å andra sidan med alla produkter vi köper, det finns bättre och sämre, menar Hämäläinen.

Hon påpekar vidare att allt vi köper så köper vi på en marknad. Och där är självhjälpsböckerna inte annorlunda än någonting annat.

– Också om vi går till en psykoterapeut så är det ju egentligen en marknad, säger Hämäläinen. Man måste kanske bara gå med på att vi lever i ett superkapitalistiskt samhälle.

Klimatkrisen och transfrågor i framtiden

Självhjälpsböcker ger ofta intrycket av att ingenting är omöjligt om man bara anstränger sig tillräckligt mycket. Då det egna tänkandet bestämmer om man lyckas eller inte, hamnar ansvaret hos individen och inte hos de styrande ekonomiska eller politiska krafterna. Resultatet blir att istället för att söka förändring av samhället försöker vi förändra oss själva.

Bildtext Klimatkrisen och identitetspolitik kommer att vara ämnen självhjälpslitteraturen kommer att handla om i framtiden spår forskaren Nora Hämäläinen. Bild: Bilawal Arbab / EPA Pakistan,översvämningar,översvämningsskador,klimatkrisen,klimatförändring

Men arbetet med oss själva behöver inte ses i kontrast mot arbete för att förändra samhället. Nora Hämäläinen tror att agendan för unga människor kommer att synas i självhjälpslitteraturen under kommande decennier.

– Vi kommer att se mer självhjälpslitteratur som har att göra med frågor där vårt samhälle just nu håller på att förändras, där det behövs nya normer för hur vi kan eller ska leva tillsammans. Som klimatkrisen, könsidentitet och transfrågor.